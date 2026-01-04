Тя е еталон за перфектни маниери и безупречен стил, но се оказва, че зад затворените врати на двореца Кейт Мидълтън има един навик, който е истинско изпитание за търпението на принц Уилям.

Принцесата на Уелс не само не харесва дигиталния свят, но е и „отчайващо лоша“ в това да държи телефона си под око, сочи Hello.

Снимка: Getty Images

Докато останалата част от света е пристрастена към устройствата си, Кейт е пълната противоположност. Например за миналата Коледа принцесата на Уелс е получила подаръци, които са красноречиво намигване към нейната дигитална разсеяност.

Близки до семейството споделят, че сред подаръците, които получава често присъстват аксесоари за телефон, чиято единствена цел е... да й помогнат да не го губи. От специални калъфи с връзки за носене през рамо до модерни тракери, семейството й се опитва по забавен начин да реши проблема с вечно търсеното устройство. Тези подаръци са се превърнали в традиционна шега между нея и Уилям, който не пропуска случай да й напомни, че дори една принцеса има нужда от малко технологична помощ, за да бъде откриваема.

Кейт откровено признава, че не харесва дигиталните неща и е „ужасна“ в поддържането на връзка чрез съобщения.

Принцесата има навика постоянно да губи телефона си из стаите на двореца, което често налага намесата на околните, за да бъде открит.

Принц Уилям е този, който най-често се шегува с нея по темата с дигитална разсеяност и липсата на интерес към социалните мрежи.

Урокът, който можем да научим от Кейт

По време на свои публични ангажименти Кейт с усмивка споделя, че технологиите просто не са нейната стихия. Близки до кралското семейство разкриват, че тя редовно оставя устройството си на произволни места и след това забравя за съществуването му. Това често води до забавни и понякога дори леко изнервящи ситуации, в които принц Уилям трябва да „спасява положението“, търсейки изгубената вещ.

Дигитален детокс по принуда

Този неин „лош навик“ всъщност е съзнателен избор за по-прост начин на живот. Кейт вярва в автентичното общуване и предпочита да прекарва времето си в игри на открито с децата, вместо да проверява известия. В дома им важат строги правила – по-малко екрани и повече творчество.

