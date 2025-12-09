Седемгодишният Луи, заедно с родителите си и по-големите си брат и сестра, се присъедини в петък на ежегодния празничен концерт „Заедно на Коледа“, организиран лично от принцесата на Уелс.

И остави присъстващите изумен. Макар че децата на уелското семейство често се сравняват с различни членове на кралското семейство, Луи, оказва се, е абсолютно копие на своята майка.

Снимките от коледния концерт на вече порасналия Луи впечатляващо напомнят на Кейт от времето, в което тя самата е била в началното училище.

Кейт, която е посещавала St Andrew’s Prep School в Пангборн, е заснета на обща снимка с класа през далечната 1988 г. - когато е била приблизително на възрастта на Луи. На снимката Кейт е с широка усмивка - същата усмивка, която е наследил и синът ѝ.

Сравнявайки и реагирайки на снимките на двамата членове на кралското семейство, техни последователи в социалните мрежи коментират, че младият принц е досущ като своята майка. „Буквално copy/paste“, пише един човек, а друг добавя: „Те са като близнаци“. „Луи е истинско дете на Мидълтън. Напомня дори бащата на Кейт", категоричен е трети.

Снимка: instagram/katemiddletonprincessofwalesuk

Очарователната поява на Луи

Луис носеше официален тъмен костюм за благотворителния коледен концерт на майка си. И въпреки че е популярен с палавото си поведение на официални прояви, този път малкият принц бе изключително сдържан и възпитан – и кротко стоеше до своето семейство.

Снимка: Getty Images

На кого всъщност приличат малките наследници

Освен с родителите си, децата на принц Уилям и Кейт Мидълтън често биват сравнявани и с други ключови членове на кралското семейство.

За принцеса Шарлот (10 г.), се казва, че прилича на няколко членове от фамилията - принц Уилям и най-вече на покойната си баба Даяна, принцесата на Уелс.

Междувременно за принц Джордж (12 г.) се казва, че е перфектна смесица от двете страни на фамилията - но изключително напомня на Чарлз Спенсър, братът на принцеса Даяна.

А коя е първата дума, която е произнесъл принц Луи - вижте във видеото какво споделя майка му Кейт:

