Приемането на еврото е тема, която вълнува всички възрастни, но често забравяме, че тя носи доза объркване и за най-малките. За децата парите не са просто икономически инструмент, а средство за получаване на любимата играчка или сладолед.

Как да им обясним, че когато „10“ стане „5“, децата всъщност няма да получат по-малък сладолед или друга играчка? Експертите съветват родителите да започнат подготовката с промяната още преди въвеждането на новата валута от 1 януари 2026 г.

Съветите на бизнесдамата Красимира Ангелова

Парите като енергия и инструмент: Тя съветва да обясним на децата, че парите са средство за размяна на стойност, а не нещо страшно или сложно.

Игра на „Обменна касиерка": Ангелова предлага родителите да играят с децата си, като им помагат сами да пресмятат цените от лева в евро, за да свикнат с новите мащаби.

Спокойствието на родителя е ключово: Ако родителите подхождат със стрес към промяната, децата ще го усетят. Важно е темата да се представя като естествено развитие и част от това България да бъде част от голямото европейско семейство.

Двойното обозначаване като учител: Тя насърчава родителите да спират пред витрините и да карат децата да четат цените и в двете валути, за да се изгради визуален навик.

Връзката с пътуванията: Ако семейството пътува в чужбина, може да се направи паралел – „Спомняш ли си парите, с които си купи играчка в Гърция или Германия? Вече и у дома ще бъдат същите".

Какво казва финансовият експерт и консултант Наталия Тодорова пред БТА?

Въвеждане на нова касичка: Това е чудесен физически начин детето да разбере, че започва „нова глава“ и старите пари се заменят с нови.

Използване на „вълшебното число": За по-големите деца преходът е отличен повод за упражнение по математика чрез фиксирания курс (1.95583).

Сравнение чрез „единици щастие“: Обяснете стойността чрез ежедневни предмети – един сладолед преди е бил 2 лв., сега е приблизително 1 евро. Стойността на сладоледа е същата, числото е различно.

Запознаване с монетите: Важно е децата да пипнат новите монети, да видят различните им размери и да научат, че 100 цента са равни на 1 евро, също както при 100 стотинки в 1 лев.

Защо е важно?

Преходът към еврото е най-добрият момент да положите основите на финансовата грамотност. Когато децата разберат, че парите са инструмент, който променя формата си, но не и своята същност, те ще се чувстват по-сигурни в свят, който постоянно се променя.

