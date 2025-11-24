С наближаването на 1 януари 2026 г. и преминаването към еврото, финансовият въпрос „Какво да правя с левовете си?“ засяга все повече български семейства. Докато по-големите суми в банките ще бъдат автоматично конвертирани, един по-емоционален и практически въпроси остават: Какво да правим с монетите от семейната касичка или тази на детето?

Направихме седмичната си анкета с този въпрос. зададохме го на случайни минувачи по софийските улици, за да разберем как хората планират да се справят с това предизвикателство.

Много от анкетираните признаха, че въпросът с монетите скрити в детските касички или домашните буркани за спестявания, е най-сложен. За разлика от сумите по сметки, тези пари изискват физическо действие – обмяна в банка или покупка на стоки и услуги.

Въпреки че датата за обмяна без такса все още не е отминала, много хора не са сигурни къде точно да занесат касичките си. ето част от отговорите, които получихме:

„Може би бих купила семена за цветя и бих ги посадила.“

„Ще си ги запазя като спомен.“

„Те вече са изхарчени!“

„Ще ги пусна във фонтана и ще си пожелая нещо.“

„Аз не съм събрала, всичко дарявам!“

От лева в евро

Припомняме, че България ще въведе еврото като официална валута от 1 януари 2026 г. След тази дата месец ще работи период на двойно обращение на лева и еврото. Обменът на левове в евро чрез Българска народна банка ще бъде безплатен и без ограничение във времето.

Вижте още от идеите на българите тук:

