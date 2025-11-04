"Всички бездомни кучета да си имат дом!" - това е едно от пожеланията, което хората искат да чуят за рождения си ден. А искат ли нова яхта?
На 5 ноември сайтът Ladyzone.bg навършва 15 години. Кое е най-хубавото пожелание за рожден ден - попитахме случайни минувачи по софийските улици. Дали си пожелаха здраве, или повече пари - вижте във видеото.
Най-доброто пожелание
- Да ми пожелаят близките да бъда себе си!
- Гъвкавост и адаптивност - да мога да променям плановете си в движение.
- Здраво и стабилно семейство - това искам само
Защо си казваме пожелания желаваме неща на рождения ден?
- Показваме любов и внимание – когато казваме „Честит рожден ден!“, ние показваме, че се радваме, че този човек е част от живота ни.
- Изразяваме добри мисли и надежди – пожеланията са начин да кажем: „Искам да ти се случват хубави неща!“
- Създаваме радост и топлина - хубавите думи могат да са като подарък, който не се вижда, но се усеща.
- Традиция и вяра в доброто - от древни времена хората вярвали, че когато пожелаеш нещо с добро сърце, то може да се сбъдне.
Какво си пожелават в различните страни по света?
България – обикновено казваме: „Честит рожден ден! Бъди жив и здрав, щастлив и обичан!“
Англия – казват „Happy Birthday! Wishing you all the best!“ (Честит рожден ден! Желая ти всичко най-добро!)
Франция – „Joyeux anniversaire!“ (Весел рожден ден!) и често пожелават любов, успех и щастие.
Германия – „Alles Gute zum Geburtstag!“ (Всичко добро за рождения ден!) и често добавят Gesundheit und Glück – здраве и късмет.
Китай – пожелават дълъг живот и успех, особено на по-възрастните.
Япония – пожеланията са по-скромни и уважителни, например „お誕生日おめでとうございます!“ - „Честит рожден ден!“; често се пожелава спокойствие и щастие.
Мексико – празникът е шумен и весел! Пеят „Las Mañanitas“ (традиционна песен) и пожелават радост, любов и много fiesta!
Индия – често пожелават щастие и духовна хармония; традиционно рождениците получават благословии от по-възрастните.
