"Всички бездомни кучета да си имат дом!" - това е едно от пожеланията, което хората искат да чуят за рождения си ден. А искат ли нова яхта?

На 5 ноември сайтът Ladyzone.bg навършва 15 години. Кое е най-хубавото пожелание за рожден ден - попитахме случайни минувачи по софийските улици. Дали си пожелаха здраве, или повече пари - вижте във видеото.

Най-доброто пожелание

Да ми пожелаят близките да бъда себе си!

Гъвкавост и адаптивност - да мога да променям плановете си в движение.

Здраво и стабилно семейство - това искам само

Защо си казваме пожелания желаваме неща на рождения ден?

Показваме любов и внимание – когато казваме „Честит рожден ден!“ , ние показваме, че се радваме, че този човек е част от живота ни.

Създаваме радост и топлина - хубавите думи могат да са като подарък , който не се вижда, но се усеща.

Какво си пожелават в различните страни по света?

България – обикновено казваме: „Честит рожден ден! Бъди жив и здрав, щастлив и обичан!“

Англия – казват „Happy Birthday! Wishing you all the best!“ (Честит рожден ден! Желая ти всичко най-добро!)

Франция – „Joyeux anniversaire!“ (Весел рожден ден!) и често пожелават любов, успех и щастие.

Германия – „Alles Gute zum Geburtstag!“ (Всичко добро за рождения ден!) и често добавят Gesundheit und Glück – здраве и късмет.

Китай – пожелават дълъг живот и успех, особено на по-възрастните.

Япония – пожеланията са по-скромни и уважителни, например „お誕生日おめでとうございます!“ - „Честит рожден ден!“; често се пожелава спокойствие и щастие.

Мексико – празникът е шумен и весел! Пеят „Las Mañanitas“ (традиционна песен) и пожелават радост, любов и много fiesta!

Индия – често пожелават щастие и духовна хармония; традиционно рождениците получават благословии от по-възрастните.

