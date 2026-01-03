На 3 януари 2026 небето ще бъде озарено от първото пълнолуние за годината – Вълчата суперлуна. Това е момент, в който пълнолунието съвпада с периода, когато Луната се намира най-близо до Земята. В резултат тя изглежда по-голяма, по-ярка и по-впечатляваща от обичайното, а въздействието ѝ се усеща по-силно както визуално, така и символично. Но ето какво е добре да направите в този момент.

Името „Вълча луна“ идва от древни традиции и фолклор. Януари е бил най-суровият зимен месец, когато вълците са се чували да вият около селищата в търсене на храна. С времето тази луна се е превърнала в символ на инстинкта за оцеляване, вътрешната сила, сплотеността и връзката с първичната ни природа.

Какво символизира Вълчата суперлуна

Като първо пълнолуние за годината, Вълчата луна е свързана с равносметка и яснота. Тя бележи момент на завършване на стари теми и осъзнаване на емоции, които може да са били потискани. Суперлуната усилва тези процеси и често води до повишена чувствителност, нужда от уединение или желание за подреждане както на вътрешния, така и на външния свят.

Много хора усещат този период като покана да се върнат към дома, сигурността, личните граници и истинските си нужди.

Снимка: iStock

Какво е добре да правим в нощта на 3 януари

Едно от най-смислените неща, които можем да направим, е просто да наблюдаваме Луната. Осъзнатото присъствие и съзерцанието помагат да се откъснем от ежедневния шум и да насочим вниманието си навътре. Дори няколко минути в тишина могат да имат силен ефект.

Пълнолунието е естествен момент за освобождаване. Добре е да си зададем въпроса какво искаме да оставим в миналото – мисли, страхове, ситуации или модели на поведение. Записването им на хартия помага за яснота и символично приключване.

Подреждането на дома също е подходящо действие в този период. Създаването на по-уютна и чиста среда често води и до емоционално облекчение, особено когато Луната носи теми, свързани със сигурността и вътрешния комфорт.

Снимка: iStock

Ритуали и практики за Вълчата суперлуна

Един прост ритуал за освобождаване включва записване на всичко, което искате да приключите. След като го прочетете наум, можете да скъсате листа като символичен жест на пускане и завършване.

Медитацията или тихата концентрация под лунната светлина също са подходящи. Фокусът върху дишането и усещането за светлина помагат за успокояване на ума и засилване на интуицията. Дори кратка пауза в тишина е достатъчна, за да се почувства промяната.

Пълнолунието не е момент за активно започване, но е подходящо за изясняване на желанията. Формулирането им ясно и реалистично помага да се насочи вниманието и енергията в правилната посока.

Снимка: iStock

Последвайте ladyzone.bg във FACEBOOK

Последвайте ladyzone.bg в INSTAGRAM

Последвайте ladyzone.bg в ТIKTOK