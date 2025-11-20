Да прегърнеш болката, съмненията, тъгата - всички онези неща, които сякаш тежат в тялото ни и ни пречат да направим голямата промяна. За голямата трансформация, вътрешните конфликти, кундалини енергията и духовните учения - пред Ladyzone разказва енергийната преподавателката Сара Маринова.

Коя е Сара Маринова?

Сара е съосновател на Холистична академия „РЕЙА“, енергиен учител и преподавател по иннерденс (медитация в движение, с което се активира енергия). Проявява дълбок интерес към астрология, билкарство, радиестезия, психология, алтернативно хранене и различни техники за самолечение.

Сара споделя и личния си опит с различни практи, които й помагат да се промени, като самоизлекуването от няколко автоимунни заболявания. Част от личните й катарзиси са - развод, раждане на дете, катастрофа, тежко давене и 3 месеца прогноза за живот. След този физически и емоционален срив, в Сара Маринова се отключва така наречената кундалини енергия. От този момент Сара променя живота си и има желание да лекува хора и да споделя това , което е научила.

Как би описала кундалини енергията и всеки човек ли я носи в себе си?

Кундалини е нашата истинска вътрешна същност. Най-големият източник на сила и енергия, който носим, е метафорично изобразен като змия, навита на намотка в основата на гръбнака. Тази енергия не е измислица, а първична жизнена сила, вплетена в биологията на всеки човек. Тя съдържа в себе си нашата цялостна истина. Всеки човек притежава скрит потенциал – комбинация от концентрация, осъзнатост и емоционална сила, с които може да се излекува. Когато този вътрешен ресурс бъде активиран, той води до по-голяма яснота, спокойствие и усещане за посока. Тази „спяща“ енергия е в нас от раждането ни – като батерия, която често носим, но рядко използваме докрай. Древно знание, обяснимо и чрез съвременната наука. Макар терминът да не е научен в строгия смисъл, ефектите – яснота, фокус, спокойствие и вътрешно разширение – съвпадат с добре изследвани психологически механизми. Кундалини не е тенденция или модерна практика — това е еволюция на възприятията, латентна енергия, която присъства в нервната ни система и влияе върху ендокринните реакции.

Иннерденс – какво представлява тази практиката?

Техниката иннерденс идва от Филипините. Имах късмета да се обучавам лично от нейния създател Пай Вилараса и съм една от последните му ученички в света. В процеса съм вплела и опита от всички школи, в които съм се обучавала. Обучена съм от дъщерята на световно признатия филипински лечител Алекс Орбито. Иннерденс е за хората, които са готови да се освободят от пластовете фалшива идентичност, страхове, травми и емоционални или физически блокажи. Това е холистичен процес, който ни потапя в най-дълбоките слоеве на съществуването ни и създава защитено пространство, в което можем да отработим всичките си блокажи и да достигнем до своята кундалини енергия. Това не е еднократен акт, а продължителен процес на отключване, трансформация и интеграция. Методът, който преподавам, сваля маските на егото и разчиства пътя за истинските неща в живота. За това е важно да се доверите на хора с реален опит — такива, които са преминали през всички фази и полюси на енергията.

Какво се случва по време на такава практика?

Пренастройва се нервната и ендокринната система и се отключва потенциалът на мозъка. Така човек става много по-устойчив на стрес, емоционален, ментален и физически дисбаланс. Променя се и връзката ни с тялото — най-интелигентната структура, която притежаваме. Иннерденс учи как да разчитаме тези сигнали. Преживяването е индивидуално. При някои е мигновен екстаз, при други — затопляне, блажена топлина в костите, конвулсивни движения, вътрешен танц, болка, натиск, мравучкане, приливи от емоции или плач без конкретна причина. Днес 80% от хората не харесват живота си, работата си или партньора си. Живеят в постоянен бърнаут и изпълняват чужди очаквания. Това води до разболяване на тялото. Всяка болест започва първо в енергията — там е нейният корен.

Тялото е жива енергийна система. Мозъкът работи не само химически, но и електрически, и излъчва честоти, които се променят според състоянието ни. Затова иннерденс и специално създадената за него музика са естествен метод за достигане до по-дълбоки нива на съзнание и отключване на вътрешния потенциал.

Можем ли да излекуваме стари травми и закодирани модели от детството ни?

Възможно е чрез практики, които позволяват на тялото да „разговоря“ – потупване, дихателни упражнения, телесна осъзнатост. Така старите емоции и мисловни шаблони се освобождават, а мозъкът и тялото могат да изградят нови, здравословни модели.

Влияят ли енергийните блокажи на отношенията ни с хората?

Блокажите често ни карат да реагираме импулсивно, да се оттегляме или да се привързваме неправилно. Първата стъпка е да се свържем със себе си – да наблюдаваме емоциите си и да ги приемем без осъждане. Така започваме да изграждаме по-осъзнати и свободни връзки.

Как да се научим да слушаме тялото си?

Като му обръщаме внимание и осъзнаваме сигналите, които ни дава – болка, дискомфорт, емоции или енергийни усещания. Тялото ни е най-интелигентната структура, която ни говори непрекъснато. Емоционалната енергия е животът в нас – тя преминава през тялото и мислите ни. Когато се блокира от травми, страхове или стари убеждения, ние губим връзка със себе си и се чувстваме претоварени. Чрез техники като потупване на меридианни точки (EFT), осъзнато дишане и телесна работа, човек може да освободи натрупаните емоции и да възстанови естествения поток на жизнената си енергия.

Ти страхуваше ли се от промяната?

Не се страхувах. Знаех ,че това е единсвеният ми път. Винаги съм усещала,че за да ми се дават да преживявам всички тези изпитания и да ги преудолявам, някъде там има по-голяма причина за всичко. Но от малка съм знаела, че един ден ще лекувам хора и ще се занимавам с неща, които няма да съм научила в университета например. Cтрахът винаги е част от всяка истинска промяна.

Какво е първото, което забелязваш в човек, който идва на твоята практика?

Първо усещам енергията му – какви блокажи носи, доколко е свързан със себе си и тялото си, и готовността му да се довери на процеса. Това ми позволява да разбера от къде да започнем трансформацията. Моето послание към хората е просто — но не и лесно! Не се предавайте на ниските емоции. Не позволявайте на гнева, страха или съмнението да ви държат на колене. Не бъдете жертви на собствените си сценарии.

“Бъдете добри. Но не наивно добри, а осъзнато, доброта, която идва от сила, не от страх. Пробуждането идва от онзи момент, в който спираш да бягаш от себе си“, убедена е тя.

