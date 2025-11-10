Преподавателката по Inner Dance Kundalini и съосновател на холистична академия „РЕЙА“ - Сара Маринова разкрива тайнственото значение на Скорпионския портал 11.11 – време, в което Вселената ни кани да се освободим от старото, да чуем сърцето си и да излекуваме тялото си. Да се събудим от "зимния сън на духа".

11.11 - Невидимата нишка между старото и новото

На прага на мистичната дата 11.11 енергията на Скорпиона се усилва и разтваря вратите между старото и новото, между човешкото и Божественото. Това е време на дълбока вътрешна алхимия, когато страхът може да се превърне в сила, а болката – в прозрение. Именно за този портал на трансформацията разказва Сара Маринова – преподавател по Inner Dance Kundalini, сертифициран TTT Coach към Nusantara Institute of Energy Medicine в Малайзия и сертифициран лечител DAMA Healing във филипинската школа на най-големия и световнопризнат лечител на XXI век – Алекс Орбито. Самата тя определя себе си като "лекар от бъдещето".

Коя е Сара Маринова?

Сара е съосновател на Холистична академия „РЕЙА“ и има богат опит в различни международни школи. Тя проявява дълбок интерес към астрология, билкарство, радиестезия, психология, алтернативно хранене и различни техники за самолечение. Самата тя споделя, че е успяла да се самоизлекува от няколко автоимунни заболявания – личен път, който я води към практиките на вътрешна трансформация и духовно пробуждане.

Време е за вътрешно пробуждане с магическото число!

Датата 11 ноември е момент на космическо подравняване, който позволява да се освободим от старите модели и да се свържем с по-висшите нива на своята същност. „11 е едно от висшите, така наречени императорски числа, символ на прозрение и духовно пробуждане“, разказва Сара Маринова. „Когато числото се удвои – 11.11 – вибрацията му се усилва и се превръща в галактически код за синхроничност и осъзнатост.“

Явление, което няма да се повтори повече от 12 години

Периодът между 23 октомври и 22 ноември, когато Слънцето преминава през знака Скорпион, традиционно се свързва с дълбоки вътрешни процеси, освобождение и трансформация. В архетипичен план Скорпионът е алхимикът – онзи, който разрушава старото, за да създаде новото. „Сезонът на Скорпиона осветява свещения цикъл на смъртта и прераждането“, споделя тя. „Това е време, когато сме приканени да се разделим с остарелите версии на себе си, да се освободим от привързаности и да позволим на новата ни същност да се роди.“ Тази година порталът 11.11 носи особено силна енергия, защото съвпада с ретрограден Юпитер в Рак – астрологическо подравняване, което няма да се повтори повече от 12 години. Това засилва потенциала за вътрешно пробуждане, емоционално изчистване и връщане към източника на вътрешната сила.

Какво символизира числото 11 в Нумерологията?

В Нумерологията числото 11 е главно число, свързано с интуиция, вдъхновение и висше съзнание. Последователността 11:11 често се нарича „врата към нова реалност“ – знак, че Вселената ни кани да се събудим и да си спомним кои сме всъщност.

„Всеки 11 ноември Метавселената изпраща информация за вашата мисия на Земята“, обяснява Сара Маринова. „Това не е просто ангелско число, а момент на космическо пренастройване, когато можем да получим яснота за пътя си и за следващата стъпка от нашата духовна еволюция.“

Какво е добре да направим през този ден?

Според нея ключът към активиране на портала е в осъзнаването и намерението. В този ден е добре да се забави темпото, да се потърси тишина и връзка с природата, да се обърне внимание на тялото и на вътрешния свят. „Истинската стабилност е флуидна,“ казва Маринова. „Тя произтича не от външен контрол, а от вътрешен мир. 11.11 ни напомня, че можем да бъдем в потока – свързани с Божественото, но и дълбоко вкоренени в човешкото“, допълва преподавателката по Inner Dance.

"Нашата божествена енергия е създадена от два архетипа - мъжката и женската енергия, но е и съвкупност от петте елемента. Огънят е най-висшия елемент - божествената искра, така че, важно е точно в утрешния ден да съживим вътрешния ни огън към божественото. Само огънят може да създаде уют в душата и да изгори всички стари модели, които не ни служат. Не е време за страх, а за действие!" - убедена е Сара.

Скорпионският портал 11.11 не е само астрологично или нумерологично явление. Той е символична покана към вътрешна алхимия. Това е време да преобразим сянката в светлина, болката в мъдрост и страха в сила. „Порталът се отваря само за тези, които наистина искат да се освободят от илюзиите и да сътворят мечтаната си версия. Сега е момента да се събудим!“ - категорична е Сара Маринова.

Снимка: Фейсбук: Сара Маринова

