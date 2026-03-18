След актьорската задача, която Марин, Стоян и някои от дамите в "Ергенът" 5 получиха, се случи нещо неочаквано и емоционално - фаворитката на брокера - Пламена реши да се отдръпне от него и отказа да изпълни ролята си. Но защо?

Марин, Стоян и избраните от тях дами трябваше да играят сцена от "Титаник" или "Казабланка", а темата беше "холивудска целувка". С реална възможност за истинска целувка между някои от участниците, това предизвикателство преобърна възприятията и отношенията. Неочаквано, но и разочароващо - избраницата на Стоян - дръзката Пламена, реши да не приема ролята и да се дистанцира от синеокия брокер.

Пламена сподели на Стоян, че поведението му не резонира с нейните разбирания за отношения и визията й за мъж. Тя бе напълно откровена и деликатно му обясни, че гледат в различни посоки и се разминават. А той - видимо натъжен и объркан, нямаше друга алтернатива, освен да приеме отказа с гордо вдигната глава и да продъжи напред в играта на любовта. Но кой от всичките му ходове точно в тази игра отблъсна предизвикателната брюнетка? Дали опита му за физическа близост с нея твърде рано или пък поведението му към другите момичета?

"Опитвам се да се напасна към твоя сценарий. Но това не е моя сценарий", категорично му заяви Пламена. Тя добави още и, че според нея, ергена лесно се разфокусира, а това е проблем и не резонира с нейните възприятия за отношения между мъж и жена.

Със свито сърце, Стоян я гледаше и стоеше неподвижно - така сякаш знаеше, че каквото и да каже от тук нататък е излишно. Провокативната дама вече беше взела своето решение и нямаше връщане назад. Напоследък все повече изглежда, че екзотичната участничка е насочила вниманието си към Марин. Но дали това е истинско или е само опит да подразни Стоян - ще разберем тепърва.

Междувременно химията между къдравия Марин и сладката Михаела се засилва и става все по-видима. Едва ли той ще рискува това заради една от топ фаворитките на Стоян. Все пак си обещаха да спазват т.нар. "бро код" още в самото начало, нали така?

