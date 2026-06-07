Дженифър Лопес се появи без грим в ново видео, при това без наникакви притеснения и с най-широката си усмивка. И ако някой си мисли, че тя е красива само когато с визия за сцената, много се лъже.

56-годишната актриса и певица представи нов продукт от своята козметична линия JLo Beauty. Както често прави - тя е лице на козметиката си, в буквалния смисъл на думата.



Джей Ло сподели кратък видео клип, в който показва своята рутина за кожата на лицето си сутрин и вечер. JLo Beauty Fusion Retinal and Vitamin C Power Serum е най-новото попълнение в бранда й. А за да го представи звездата беше облечена в копринен халат и без грим.