Дженифър Лопес се появи без грим в ново видео, при това без наникакви притеснения и с най-широката си усмивка. И ако някой си мисли, че тя е красива само когато с визия за сцената, много се лъже.
56-годишната актриса и певица представи нов продукт от своята козметична линия JLo Beauty. Както често прави - тя е лице на козметиката си, в буквалния смисъл на думата.
Джей Ло сподели кратък видео клип, в който показва своята рутина за кожата на лицето си сутрин и вечер. JLo Beauty Fusion Retinal and Vitamin C Power Serum е най-новото попълнение в бранда й. А за да го представи звездата беше облечена в копринен халат и без грим.
Освен нов козметичен продукт, се появява и нова романтична комедия по Netflix с участието на Джей Ло - "Office Romance".
„Чувствам се благодарна, развълнувана и вдъхновена. Благодаря ви, че винаги се появявахте, блестяхте с мен и ме подкрепяхте." - сподля изпълнителката на If You Had My Love с феновете си.
Наскоро Джей Ло скандализира последователите си и с перфектно изглеждащо тяло. Латино дивата се появи с дънки, които е носила преди 25 години. Факт е, че тя поддържа тялото си с прецизно подбрани тренировки и е отдадена на спорта.
А когато иска да блести - блести!
„Чувствам се благодарна, развълнувана и вдъхновена. Благодаря ви, че винаги се появявахте, блестяхте с мен и ме подкрепяхте." - сподля изпълнителката на If You Had My Love с феновете си.
Наскоро Джей Ло скандализира последователите си и с перфектно изглеждащо тяло. Латино дивата се появи с дънки, които е носила преди 25 години. Факт е, че тя поддържа тялото си с прецизно подбрани тренировки и е отдадена на спорта.
И ако някой все още се съмнява, че Джей Ло е в топ форма – певицата наскоро сподели и горещи снимки по бански край басейна, с които отново предизвика възхищение в социалните мрежи.
А когато иска да блести - блести!