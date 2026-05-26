Дженифър Лопес отново доказа, че за нея времето сякаш е спряло. 56-годишната певица и актриса впечатли феновете си, след като се появи със същите емблематични дънки на Versace, които носеше преди цели 25 години в клипа към хитовата си песен „Ain’t It Funny“.

Звездата сподели забавно видео в социалните мрежи и с усмивка написа: „Това са същите дънки от видеото“. И честно казано – стоят й точно толкова добре, колкото и през 2001 година.

В новия клип Джей Ло комбинира култовия модел с бял къс топ, който отново подчертава перфектната й форма. Видеото е закачлива пародия с младата актриса Мика Абдала от хитовия сериал „Off Campus“ на Amazon Prime.

Двете пресъздават сцена от сериала, в която героинята на Абдала се появява с рокля, вдъхновена от легендарния зелен тоалет на Versace, с който Дженифър Лопес се превърна в модна сензация на наградите „Грами“ през 2000 година.

След това звездите танцуват на песента „Get On The Floor“, а феновете веднага заляха публикацията с коментари колко невероятно изглежда певицата.

И ако някой все още се съмнява, че Джей Ло е в топ форма – певицата наскоро сподели и горещи снимки по бански край басейна, с които отново предизвика възхищение в социалните мрежи.