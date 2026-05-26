Променял съм музиката пет или шест пъти - с тези думи според в. „Таймс“ обобщава пътя си джаз музикантът Майлс Дейвис, от чието рождение днес, 26 май, се навършват 100 години. Той е определян от редица световни медии като една от най-влиятелните фигури в историята на джаза и съвременната музика.

„Гардиън“ подчертава, че неговата кариера е пример за постоянно преоткриване на музиката и отказ от точно определен стил. В центъра на творческия свят на Дейвис стои не само техниката, но и промяната като принцип. В обзор по повод неговия вековен юбилей Pollstar News го нарича „визионер, който чрез тромпета си превежда слушателите през голяма част от историята на джаза“. Според изданието приносът на Майлс Дейвис се измерва не само с албумите, а с „безкрайното въздействие върху следващите поколения музиканти“.

Роден през 1926 г. в Алтън, щата Илинойс, Дейвис израства в Ийст Сейнт Луис в семейство на заможен стоматолог. Започва да свири на тромпет като тийнейджър и от ранна възраст проявява интерес към новите форми на джаза. На 18 години се мести в Ню Йорк, където учи в „Джулиард“ в Ню Йорк, но бързо се насочва към клубовете на Харлем. Там се среща с водещите музиканти по онова време, пише БТА.

Вместо академичното образование, Дейвис избира сцената и започва да свири с легенди като Чарли Паркър и Дизи Гилеспи, които създават стила бибоп. Според Би Би Си още тогава Майлс Дейвис започва да търси по-сдържан, по-линеен и по-мелодичен звук, различен от бурната енергия на бибопа. Тези негови търсения водят до проекта Birth of the Cool, който поставя основите на куул джаза.

През 50-те години Майлс Дейвис се превръща във водеща фигура на модерния джаз. Заедно със саксофониста Джон Колтрейн създава един от най-влиятелните състави в историята на жанра. В. „Файненшъл таймс“ отбелязва, че двамата „радикално променят пейзажа на модерния джаз“.

През 1959 г. излиза албумът Kind of Blue, който„Ролинг стоун“ и „Гардиън“ определят като повратна точка в историята на музиката. Вместо сложни и бързи музикални структури, Дейвис използва по-отворен подход към импровизацията, което променя начина, по който се възприема джазът. Почти всяко десетилетие преминава в нова естетика – от бибоп към куул джаз, после към по-свободен и експериментален звук, а по-късно към смесване на джаз, рок и фънк.

През 70-те години на миналия век Майлс Дейвис шокира музикалния свят с албума Bitches Brew, в който въвежда електрически инструменти и рок ритми. „Гардиън“ описва този период като разрушаване на традиционните джаз структури и начало на джаз-фюжъна – стил, който комбинира джаз с рок и фънк влияния.

През различните етапи от кариерата му през формации, с които работа Дейвис, преминават едни от най-големите имена в джаза – Хърби Хенкок, Уейн Шортър, Чик Кърия, Кийт Джарет и Тони Уилямс. В. „Лос Анджелис таймс“ отбелязва, че Дейвис е музикант, който постоянно рискува и никога не повтаря вече създаденото.

Освен с музиката, той е известен и със силния си характер, елегантния стил и конфликтите в музикалната индустрия. В различни периоди от живота си преминава през здравни проблеми и зависимости, но въпреки това продължава да създава нова музика и да променя посоката на жанра.

„Смитсониън мегазин“ го нарича „Пикасо на джаза“ – артист, който непрекъснато променя формата на изкуството, в което работи.

Майлс Дейвис е носител на множество награди „Грами“, въведен е както в Залата на славата на рокендрола, така и в Залата на славата на джаза. Това затвърждава статута му на музикант, който влияе едновременно върху джаза и популярната музика като цяло.

Умира през 1991 г. Според Би Би Си отражението на Майлс Дейвис в съвременната музика остава завинаги. Pollstar News пише, че звученето му е „мултигенерационна отправна точка за нови музикални светове“. Днес, 100 години след рождението му, критиците го описват като артист, който не просто участва в историята на джаза, а многократно я пренаписва.