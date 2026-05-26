Днес 80-годишен юбилей празнува една истинска икона и цяла епоха в българския спорт - Нешка Робева! „Успехът никога не идва даром" - тези думи напълно описват живота на Нешка Робева – жена, превърнала се в символ на българската художествена гимнастика и на български спорт. Легендарен треньор, безкомпромисен човек с твърд характер, вдъхновение. В историята на българския спорт има много известни имена, но малко от тях са успели да издигнат България толкова високо пред света.

Като състезател Нешка Робева става световна вицешампионка в многобой през 1969 г. Тя печели 4 сребърни и 5 бронзови медала от световни първенства. В спортната кариера тя многократно записва със златни букви името си като треньор в художествената гимнастика. Нешка Робева поставя редица съчетания и комбинации в художествената гимнастика, с които постига многобройни отличия в световните ранглисти.

Тя е най-успешната треньорка по художествена гимнастика в света през 80-те и 90-те години. С името на Нешка Робева се свързват най-големите успехи на българската художествена гимнастика, на „Златните момичета“, както и на развитието на световната художествена гимнастика през последните 25 години на XX век.

Четвърт век е треньор на националния отбор, а „Златните момичета“ доминират света на художествената гимнастика, като бият тима на Съветския съюз на всяко европейско и световно първенство през първата половина на 80-те години на миналия век. Под ръководството на Нешка Робева българските гимнастички печелят световни и европейски титли, а страната ни е наричана великата сила в художествената гимнастика. За нея е казано всичко, а скоро и тя ще каже повече в автобиографичната си книга, пише още БГНЕС.

Предлагаме ви интересни факти от нейния живот и кариера:

1. Родена е на 26 май 1946 г. в Русе, Царство България, като майка й произхожда от род на македонски бежанци. Баща й е от богато семейство от Габрово.

2. Когато се е родила, нейните близки искали да я кръстят Снежанка или Неша! В крайна сметка баща й склонил да е Нешка.

3. Връзката й с Баба Ванга (или Леля Ванга, както тя я нарича) тръгва от... Враца. В този град Ванга има кръщелница, която пък е близка с масажистката на националния отбор по художествена гимнастика.

4. Въпреки многобройните статии, филми за предсказанията на Ванга пред Нешка Робева, легендарната треньорка много рядко разкрива какво са си говорили.

„Едно нейно пророчество влияе силно върху живота ми. Бяхме решили с Красимира Филипова (пом. треньор в националния отбор) да заминаваме и леля Ванга ми каза: „Тебе България те не пуща“. А на Красимира: „Да се не делиш от Нешка“. И ние сме като кучето и котката, наистина“, казва Нешка Робева.

„Много битки можех да пропусна, повечето бяха напразни... Всичко, което Ванга ми предсказа, се случи. Само едно нещо не се случи, но то беше по мое решение. Няма да казвам какво... 75 години са много време за тази земна дрешка, каквато е нашето тяло. В същото време за учене и придобиване на опит 75 години са нищо. В този живот много неща не научих. Основното, което не научих, е как да се предпазвам от хората, как да ги разпознавам“, сподели Нешка Робева в интервю в "Преди обед" през 2021 г.

5. Смятала е художествената гимнастика за... глупав спорт! Започва да се занимава с него, само защото е твърде стара за спортната гимнастика – на 20 години.

„Сега е пак глупав, но труден. Този спорт има огромни възможности, но трябва да излезе от положението да бъде оценяван“, казва наскоро Нешка Робева.

Тя признава, че гимнастиката вече не е спортът, който е харесвала.

„Някакви кифли се носят, мамите ги харесват, има дантелки и финтифлюшки, но истинският спорт, който създава личности, вече не го виждам. Съжалявам“.

6. През втората половина на 80-те години комунистическата власт се опитва да изтрие името й и тя да бъде забравена. Причината е в нейната гражданска позиция, като например участието й в Русенския комитет.

„Тогава Бай Тошо беше луднал нещо, беше решил, че искам да го свалям“, споделя с усмивка треньорката.

7. Светлин Русев я изобразява в иконите си.

„Разбира се, че всеки човек се ласкае такъв творец да го забележи. Но Светлин Русев рисуваше тези икони и женски образи преди да се познаваме“, разказва Нешка.

8. Не отрича, че с друга знаменита гимнастичка - Мария Гигова, са били съпернички.

„Като състезателка бях втора, но това не е в основата на желанието ми да бъда първа като треньорка. Просто си обичах работата“, коментира Робева.

9. В края на 80-те избухва скандал между нея и Бианка Панова. Бианка обвинява Робева в намеса в личния й живот, Робева твърди, че бъдещият съпруг на 17-годишната гимнастичка се е възползвал от нея като мъж, представяйки се за лекар.

„Сега живея сама и установявам, че това ми харесва. Отчитам, че не съм общителен човек. На младини бях срамежлива, а хората го тълкуваха като надменност, обиждаха се“, споделя легендарната треньорка в „Преди обед“.

10. Цялата й треньорска кариера от края на 70-те до сега преминава в Левски. А Нешка Робева е заклета цесекарка. „Започнах спортната си кариера в ЦДНА, защото съм цесекарка“, признава тя.

11. През 2016 г. отказва да получи орден „Стара планина“ – първа степен, след като се породил дебат между министрите дали заслужава най-високото държавно отличие и част от тях гласували против.