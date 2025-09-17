В студиото на „Преди обед“ гостуваха Деси Добрева и Нешка Робева. Двете се запознават преди повече от 15 години, но сега са обединени от обща кауза. Певицата въвлича легендата в художествената гимнастика за благотворителното си турне-спектакъл „Гиздава“.

Музикалното турне на Деси Добрева „Гиздава“ вече обикаля страната ни. До момента са минали 5 концерта – в Стара Загора, Варна, Пловдив и други градове. Целта на спектакъла е печалбата от него да се дари на талантливите деца на България. Това е и общата кауза на певицата и треньорката по художествена гимнастика.

На сцената на концертите се събират местни таланти заедно с Деси Добрева и много гост-изпълнители – 100 кила, Ненчо Балабанов, Иво Димчев и други.

„Това за децата е вдъхновение, кураж, подадена ръка – да се качат на голямата сцена до големи артисти“, каза Добрева.

„Преди всичко ме привлече това нейно желание и лично аз го приех като продължаване на една инициатива“, сподели Нешка Робева.

Тя разказа за емоциите от поканата на певицата, помощта, която ѝ е оказала, както и за каузата.

„Децата наистина имат нужда от изяви и когато им се даде изява, те привиличат други деца. Деси се залови с една много тежка задача и от тук нататък тя няма право да се откаже“, продължи бившата гимнастичка.

Всички поети рискове и изпитания по пътя получиха своето заслужено признание, а именно множество добри отзиви.

