Пазаруването на дрехи втора употреба може да бъде чудесен начин да разширите гардероба си и да се сдобиете с уникални артикули, които не можете да намерите никъде другаде. И макар че може да е идеалното място за осъзнато пазаруване, магазините, които продават секънд хенд мода могат да крият много опасности. Преди следващото си пазаруване на дрехи втора ръка, премахнете тези дрехи от списъка си за пазаруване.

9 неща, които никога да не купувате втора употреба

Бельо

Има причина повечето магазини да имат политика за забрана на връщане на бельо, дори когато е закупено ново. Очевидно е, че всичко, което е толкова близо до тялото, не бива да е нещо, което изхвърляте (без значение колко старателно го почиствате).

Снимка: iStock

Сутиени

Сутиените не само са носени на специфично място, но и като цяло губят опора и еластичност с течение на времето и в зависимост от употребата. Всъщност, средностатистическият сутиен се износва след една година употреба, така че е вероятно сутиен втора употреба вече да е превишил срока си на годност.

Детско облекло - особено спално облекло

Артикулите за деца обикновено са с по-висок стандарт за безопасност от дрехите за възрастни и често са обект на изтегляне от пазара поради характеристики, които може да са опасни, като например връзки за стягане. Въпреки че магазините за втора употреба би трябвало да проверяват дали даден изтеглен артикул не се продава, е трудно да се знае дали всички изтеглени артикули са били изтеглени от пазара, така че е най-добре да се действа на сигурно.

Каски за велосипеди или спорт

Тези аксесоари за безопасност обикновено се считат за опасни, ако са претърпели сблъсък и имат щети, и може да е трудно да се определи дали каската е повредена по този начин само като я погледнете - въпреки че драскотините могат да бъдат добър индикатор. Ако решите да купите каска втора употреба, проверете за срок на годност, тъй като велосипедните каски често имат такъв.

Бански костюми

По принцип, ако е нещо, което не се носи плътно до кожата ви и нещо, което не е задължително да върнете в магазина, след като е било носено – ще искате да го вземете. Освен това, еластичността, която помага на банските да запазят формата си, вероятно вече се е изхабила, така че вече употребяван бански костюм едва ли ще ви стои добре.

Дрехи, които миришат или са оцветени

Ако има миризма или петно ​​върху вещ, която продавате втора употреба, вероятно тя е доста дълбока и може да не може да бъде премахната, независимо какви техники опитвате. Инвестирайте в тези артикули само ако планирате да боядисвате и променяте дрехата или ако нямате нищо против да загубите парите си, ако петното или миризмата останат, след като се опитате да отстраните проблема.

Дрехи, които не се перат лесно

Може би е добре да помислите повече за дрехи, които е трудно да се почистят старателно, като например кожа или деликатни изделия. В проучвания е установено, че някои дрехи втора употреба съдържат паразити, които могат да бъдат унищожени чрез пране и сушене с топлина, но може да са по-трудни за премахване от дрехи, които изискват деликатно пране.

Снимка: iStock

Клинове

Подобно на банските костюми и бельото, това е нещо, което се носи плътно до тялото и може вече да е загубило желаната от него опора и еластичност. Освен това - те обикновено са нещо, което можете да си купите ново на намалена цена.

Обувки

Добре е да проверите внимателно за износване на всички обувки, които планирате да закупите, тъй като неравномерното износване, дължащо се на походката на предишния собственик, може да причини щети на краката, стъпалата, бедрата и гърба ви, когато ги носите продължително време. Бъдете особено внимателни с това при спортните обувки, които често имат по-кратък живот.

Как старите дрехи могат да се превърнат в нови черги - вижте в следващото видео.

Последвайте ladyzone.bg във FACEBOOK

Последвайте ladyzone.bg в INSTAGRAM

Последвайте ladyzone.bg в ТIKTOK

Последвайте ladyzone.bg във VIBER