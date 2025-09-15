Гардеробът на жените е препълнен с дрехи - рокли, панталони, тениски и какво ли още не - но дамите не само, че обличат едва 2/3 от тях, но най-често ограничават избора си до 5 любими облекла.
Жените никога не обличат 1/3 от дрехите си в гардероба, сочат резултатите от проучване на неправителствената организация Oxfam.
Изборът на жените обикновено се свежда до 5 любими аутфита, включващи 1 чифт дънки, 4 тениски и 3 блузи или жилетки.
След като предпочитат да носят едни и същи дрехи, защо тогава купуват толкова много неща и непрекъснато се оплакват, че няма какво да облекат?
Ето какво показват още резултатите от изследването на Oxfam:
- 1/3 от жените предпочитат да носят един и същи панталон всяка вечер, когато излизат навън с приятели;
- 7 от 10 жени предпочитат една и съща рокля за специални случаи;
- 3/4 от жените предпочитат да носят едни и същи дрехи, защото им стоят добре и се чувстват удобно в тях;
- 1/4 от жените просто нямат време да се занимават какво да обличат;
- 10% от жените обличат тези дрехи, в който получават най-много комплименти за външния си вид.
Oxfam призова всички, които имат излишни дрехи в запазен вид, да ги дарят за благотворителност на хората в нужда.
