Все по-популярни стават онлайн платформите за запознаства. Първи срещи, втори срещи и кратки връзки... Хората понякога мислят, че са готови за връзка, но подсъзнателно всъщност не са.

Всяка седмица Анализа Барбиери, колумнист в "Гардиън", отговаря на проблемите на читатели, ето какви са особеностите на онлайн запознанаствата.

„Аз съм 40-годишен мъж, който използва приложения за запознанства от осем години и съм се срещнал с около 100 различни жени, без да броим тези, с които само съм си писал. Нищо не се получи. Никой не изглежда да иска връзка. Всички са разбити, включително и аз. Някои жени ме отхвърлят, защото искам да си поделим сметката на втората среща, след като съм платил на първата. Други ме отхвърлят, защото искам деца, а те не искат. Трети ми казват, че съм мил човек, след което не ми се обаждат повече. Никога не съм изчезвал без следа, но съм отхвърлил и някои добри хора. Опитвах се да постъпвам правилно според разума и сърцето си. Изглежда, че всички търсят химия и не я намират. Затова опитах да се запознавам с жени без да използвам приложения“, пише до нея един от тях.

Той посочва, че приятелите му вече са женени или в дългосрочни връзки, но за съжаление не познават подходяща жена, с която да го запознаят.

Снимка: iStock

„Когато бях по-млад, работех в голяма компания и ходех на домашни партита; сега съм самонаето лице и приятелите ми организират бебешки партита. Затова не се срещам толкова често с неомъжени жени. Преди ходих по барове и смело заговарях жените, които ми харесваха. Понякога дори се получаваше – свързвахме се и по-късно излизахме на среща. Но често тя ме харесва само като професионалист или като приятел или пък вече е в връзка. Работя дълги часове и рядко срещам нови хора. Веднъж седмично ходя на социални събития, но често ми се струва, че са по-скоро за създаване на контакти. Опитах и бързите срещи, но без резултат. Поне в приложенията всички жени са необвързани, което е добър начален етап. Но миналата година изтощителната дейност по харесване, чатене, срещи, отхвърляне или по-често да бъда отхвърлян стана прекалено много и обмислях самоубийство. Вместо себе си изтрих приложенията. Бих искал да си позволя психотерапия, но е твърде скъпо. Искам да намеря любовта и да опитам да имам деца, преди да е станало твърде късно. Ще съм благодарен за вашия съвет.“, казва още 40-годишният мъж.

Анализа Барбиери отговаря: „Нещо ме поразява в приложенията за запознанства – и го казвам с трепет – но те не се различават от реалните запознанства, доколкото хората понякога мислят, че са готови за връзка, но подсъзнателно всъщност не са.“

Снимка: Getty Images/iStock

„Светът на приложенията за запознанства е известен с предизвикателствата си. Ясно е, че може да сте наранен и разочарован от опита си. Реалността обаче е, че около 8% от хората във Великобритания вече намират дългосрочните си партньори по този начин, а колкото по-възрастен е чове, толкова по-вероятно е това да се случи.“ Макар да е вярно, че хората в приложенията за запознанства са (предимно) необвързани, това е и среда с голям натиск. Хората може да се тревожат много от отхвърляне, затова избягват да показват интерес.“

Според нея „откритостта и желанието да търсиш приятелство са наистина толкова важни, колкото и химията. Разбира се, физическото привличане е чудесно, но може би химията се развива с времето, ако човекът е интересен и, което е най-важно, се интересува от теб. С други думи, това важи и в двете посоки – интересен ли си? Любопитен ли си към хората, които срещаш?“

Снимка: Getty Images/iStock

Барбиери съветва хората, изпаднали в ситуацията на конкретния читател, да вършат нещо, което ги интересува истински – някаква дейност – и да го поставят на първо място пред търсенето на партньор, само за известно време, за да излязат от ситуацията, в която всичко се върти около работата или намирането на партньор.

Барбиери предлага и групова терапия, която може да ни помогне да видим как взаимодействаме с другите: „Нашето чувство за стойност и самочувствие може да бъде подсилено от партньор, но в крайна сметка то трябва да идва отвътре. Ако успеете да се справите с това първо, останалото ще последва.“

Как да си намерите правилната половинка - вижте в следващото видео.

Последвайте ladyzone.bg във FACEBOOK

Последвайте ladyzone.bg в INSTAGRAM

Последвайте ladyzone.bg в ТIKTOK