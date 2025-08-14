Онлайн запознанствата може и да са модерният начин за намиране на любов, но проучване показва, че те рядко завършват с щастлив край. Стана ясно, че двойките, срещнали се във виртуалното пространство, са по-неудовлетворени и по-малко влюбени. Ето защо.

Ново проучване гласи, че двойките, които са се срещнали онлайн, са по-нещастни във връзките си и имат по-ниски нива на удовлетворение в браковете си от тези, които са се запознали лице в лице, съобщи Daily Mail.

В днешно време всеки има поне един познат, който се е запознал с половинката си във виртуалното пространство. Има множество начини човек да срещне някого в мрежата - с приложения за запознанства като Tinder и Bumble или чрез лични съобщения в Instagram.

В изследването участват общо 6646 обвързани лица от цял свят. Учените са проследили как участниците са срещнали любимите си и колко щастливи се чувстват с тях.

Снимка: iStock

Според данните 16% са се запознали с партньорите си онлайн, което нараства до 21% сред тези, които са започнали връзките си след 2010 г.

„Участниците, които са срещнали половинките си чрез интернет, съобщават за по-ниски нива на щастие във връзките си и на интензивност на изпитваната любов, включително в близостта, влечението и отдадеността си към другия в сравнение с тези, които са се срещнали извън мрежата“, каза Адам Боуд от Австралийския национален университет, съавтор на проучването.

Според изследователите няколко фактора могат да обяснят констатациите. Един от тях е, че двойките, които се срещат лице в лице, обикновено имат повече общо помежду си отколкото тези, които са се срещнали онлайн.

„Интернет ни осигурява достъп до привидно неограничено количество възможни партньори, но докато това изобилие може да помогне на хората да си намерят идеалната половинка, практически то води до претоварване с избори“, добави Боуд.

„Другият проблем при търсенето на половинки чрез интернет е, че много хора игнорират признаците на токсично поведение, които са по-лесно забележими при запознанствата извън мрежата“ продължи Боуд. „Тъй като онлайн срещите продължават да набират популярност по цял свят, нашите открития подчертават нуждата за повече подкрепа с цел подобряване на качеството на връзките на всички двойки, но особено на тези, които са се срещнали онлайн“.

