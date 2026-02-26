Името на баба й е Горица. Кръстена е на нея. Леля й обаче предложила да звучи малко по-европейско, затова са я кръстили Гориция.



Гориция е момичето, което влезе в "Ергенът" с черна роза от водещия Наум Шопов. Но не само името й предизвика голям интерес. Феновете на предаването си задаваха въпроси относно възрастта й, познават ли се с Крис, щом и двамата са в Оклахома, как е попаднала тя в Щатите и какво е семейството й.

Коя е Гориция?

Родена е в София, но израства в Милано.

Губи майка си, когато е едва на 16 години.

Говори български с италиано-американски акцент.

Учи езика с учителка през летата, когато се е прибирала в България.

Има две сестри и един брат - природени.

По професия е клиничен микробиолог, но в момента се занимава с превенция на инфекциозните болести.

Зад гърба си има един провален брак с италианец.

В момента живее в Оклахома, но в началото на пребиваването си в САЩ е била в Балтимор.

Откъде идва името Гориция?

Дядо й заминава в Италия преди много години. Там се запознават майка й и баща й. Когато разбират, че майка й е бременна, решават да се върнат в България, в Дупница. Избират да я кръстят на баба й, която се казва Горица, но за да е по-европейско името, леля й измисля Гориция. Тя е и нейна кръстница. Приживе майка й я избира и казва, че не иска никой друг за кръстница на нейното дете, освен собствената си сестра. Сякаш е имала предчувствие, че ще си тръгне рано от живота на своята дъщеря...

Родителите й се разделят. Детство в Италия. Смърт

Майка й и баща й се разделят, когато тя е на 1-2 годинки. Тогава майка й решава отново да се върне в Италия, заедно с втория й баща. По-късно биологичният й баща заминава за Америка. Детството на Гориция в Италия е изпълнено с много любов. Майка й била много харизматична личност. Имала ресторант в Милано. През лятото я пращат в България, за да поддържа контакт с роднините. Тук й наемат учителка, с която да учи български език. Майка й умира, когато Гориция е едва на 16 години. В продължение на 2 г. живее с втория си баща, но скоро се случва и друга трагедия - и той умира.

Заради баща си, който вече се е установил в САЩ, тя получава Зелена карта. Когато завършва средното си образование решава, че трябва да си тръгне от Италия, защото там й се случват твътде много тъжни неща. Решиава да опита живота в САЩ, но само за проба. Като цяло иска да продължи да живее в Италия. Първата й реакци след пристигането в САЩ била - "О, ужас!" Не харесва Америка! Първите дни звъняла на баба си и искала да се прибира. Чувствала се като пиленце в клетка. Но САЩ отвори нова врата за нея. Леля й и чичо й по бащина линия са адвокати и успяват да паузират Зелената й карта. Според закона притежателят на зелена карта трябва да живее поне 6 месеца от годината в дадената страна. По-късно Гориция пак се връща в Италия.

Защо се занимава с микробиология и превенция на инфекциозни заболявания?

В миналото участничката от "Ергенът" искала да стана архитект. В Италия е учила интериорен дизайн. Заради това, което се случва с майка й и баща й и техните заболявания, болниците стават голяма и важна част от живота й. Насочва се към медицината, но й се исках да е нещо по-бързо като специалност. Концентрира се върху микробиологията, а инфекциозните болести и превенцията стават особено важни. В Америка здравеопазването е бизнес и болниците разчитат на добър рейтинг. Те предпочитат да се пазят от случаи с лоши коментари и последствия, защото така им намалява рейтинга. В момента Гориция работи в детска болница. Там се концетрира върху тази првевенцията от инфекциозни заболявания.

Познават ли се с Крис от преди "Ергенът"?

През 2020 г. Гориция отново заминава за САЩ - планирала е почивка и да се видя с роднините. По това време се случва COVID - 19. Баща й тогава й казва просто да остане, да си почине малко и като мине COVID - 19, тогава да се прибира. По това време в Италия е много тежко и има много случаи с починали заради COVID - 19! Останва 7 месеца. В Оклахома всъщност няма много българи и основно контактува с роднините си, а покрай работата си – най-вече с американци.

Може би точно това е причината да не е виждала Крис от "Ергенът" там. През октомври 2025 е поканена на рожден ден, но решава да не ходя. Всъщност това събитие се оказва доста интересно за случилото се след това. За кастингите на "Ергенът" я записва леля й и братовчедка й. До тогава тя не е виждала никой от тримата ергени и никога не е гледала предаването. Когато отива на първия кастинг, питат я откъде е и каза "Оклахома", от продукцията много се изненадват. Веднага е попитали за Крис. Тя звъннала на баща си и на чичо си и се оказало, че те са го срещнали именно на онзи рожден ден и той им споделил, че влиза в "Ергенът". Точно тогава и Гориция им признава, че е минала кастинг за предаването. Дотогава го пазела в тайна. Случайност или съдба?

Защо се записва в "Ергенът" и каква е мисията й?

Всеки път, когато се прибира в България, Гориция вижда, че повечето момичета са облечени с маркови дрехи и ако и тя не е с такива, я гледат странно. Страхувала се, че в "Ергенът" ще бъде критикувана и ще съдят за нея само според някакви стандарти за красота. Нейният фокус в живота не е външният вид, а кариерата. Опасенията й се оказаха неоснователни. В "Ергенът" се запознава с чудесни момичета.

Не се засяга от коментарите на гледащите предаването, защото повечето я критикуват, съдейки само по един кадър по телевизията. А и критики винаги има. Ако момичетата са много направени - защо са направени. Ако не са - защо са толкова натурални! И хората може би не разбират, че именно такива коментари карат жените да търсят услугите на пластични хирурзи.

Митовете за Гориция - не е мъж и не е милионерска щерка

Много зрители на предаването коментират носа на Гориция. Истината е, че тя може да си позволи нов нос с операция, но това не й е приоритет! Америка я e научиla да приема външния си вид, защото там никой не съди по него, а по действията и работата. Когато си дойде в България, винаги я питат от чужбина ли е, защото е твърде усмихната и позитивна. Първи го констатират таксиметровите шофьори от летището.

Не е милионерска дъщеря и не си е платила, за да влезе в "Ергенът". Баща й и чичо й винаги са я учили, че нищо не е дадено даром, сам трябва да си го постигнеш, да си образован и да следваш пътя си.

С участието си се надява да помогне на момичетата, които се чувстват смачкани, защото всяка жена е красива и с нейните дефекти. "Ергенът" е романтично предаване за търсене на любовта, а не конкурс за красота "Мис Свят". Хората търсят любовта, а любовта има различни форми и проявления. Да обичаш себе си също е любов.

