"За мен няма по-голям подарък от това да имам възможността да спасявам тях, моите деца, бездомните животни от улиците на България." Отдадена на животните е изцяло една от участничките в "Ергенът", което съвместява и с много сериозна професия.

Елеонора Кабакчиева е на 35 г., Пловдив иработи като главен счетоводител. Има фондация, която стопанисва няколко приюта за животни. Елеонора е посветена и на каузата си да спасява животни от улицата.

Елеонора и кучетата

Кучетата наистина са една от големите слабости на Елеонора и заниманията й в тази област са много и разнопосочни - кампании за събиране на средства с DMS, продажба на тениски с надписи, както и много емоционални призиви в социалните й мрежи.



Елеонора избира да посвети живота си на животните, които нямат дом и семейство, а за нея живот, в който помагаш на друго същество е истински, а не просто съществуване. Относно животните тя е на мнение, че контролът върху безразборното развъждане е задължителен и всеки човек може да бъде промяната.

"Когато видите гладно животно, нахранете го, спасете го. Със сигурност ще получите благословия, защото те са падналите ангели на земята... Когато видите гладен човек, помислете два пъти какво ще направите... Малък съвет от личен опит."

Едно от кучетата с тежка и много емоционална съдба, на които Елеонора успява да помогне, е Миро. Той е Миро бил изоставен от собствениците си в гората. За щастие го откриват и го прибират. След всички нужни лечения, кучето Миро е готов да има своето ново семейство, което няма да го изостави и да го обича така, както той заслужава!

Снимка: instagram.com/eleonorrrak

Елеонора и мъжете

Участничката от "Ергенът" е извървяла „стандартния“ път – била е сгодена, стигнало се е дори до сватба, но в последния момент е хванала годеника си в изневяра.Необвързана е от дълго време. Въпреки че от доста години е без половинка до себе си, е готова отново да отвори сърцето си и да се довери. Описва се като еманципирана жена, която знае какво иска от живота си, но ѝ е писнало да го живее сама.

Дава заявка, че влиза в „Ергенът“ за Кристиян.

Елеонора обича да пътува и е посещавала различни екзотични дестинации - Занзибар, парк Серенгети, остров Капри, Амалфийското крайбрежие на Италия и др. Планинските дестинации в България също са й любими. А ефектните снимки, на които прави шпагати или пози от йогата на такива места са нейна запазена марка.

Снимка: instagram.com/eleonorrrak

Вижте визитката на Елеонора във видеото.

