Истински обрат беляза пети епизод на "Ергенът" сезон 5. Тъкмо когато страстите в имението започнаха да се нажежават, водещият изненада всички с новина: „Колкото повече, толкова повече“ – по максимата на Мечо Пух – и още една дама прекрачи прага в търсене на любовта.

Коя е Гориция?

Гориция Габровска е на 29 г. и е родена в град София. Израснала е в Милано, но от 10 години живее и работи в САЩ. Има зад гърба си един провален брак с италианец.

Говори български с италиано-американски акцент. По професия е клиничен микробиолог, но в момента се занимава с превенция на инфекциозните болести.

Гориция живее в Оклахома, където от години се е установил и един от „ергените“ – Кристиян. Двамата не се познават, но са чували един за друг. Рискува да загуби сигурността си, за да се впусне в приключението на живота си в Шри Ланка и да срещне любовта.

Тя влиза в "Ергенът" с черна роза от Наум и дава заявка, че ще се бори за сърцето на Кристиян.

