Дънките са моден артикул, който всеки има в гардероба си. Когато намерите перфектния чифт, искате да ги запазите в добър вид възможно най-дълго. Следвайте тези три прости правила за грижа, за да удължите максимално живота им и да запазите безупречния им вид и форма.

Дънките са нещо повече от просто дреха. Те са се превърнали в символ на непринуденост, комфорт и стил, който се адаптира към всеки повод и всяка възраст. Ключът към дълготрайността и безупречния вид на дънките е правилната грижа.

Въпреки че денимът е известен със своята издръжливост, небрежното пране и поддръжка могат значително да съкратят живота му, причинявайки избледняване на цвета, загуба на форма и увреждане на плата. Но как да запазите любимите си дънки като нови възможно най-дълго?

Ето кои са трите грешки, които често правим, когато се грижим за дънките, и как лесно можете да ги избегнете:

Твърде често пране на дънки

Едно от най-големите погрешни схващания е, че дънките трябва да се перат след всяко носене. Точно обратното! Твърде честото им пране е основният виновник за избледняването и увреждането на влакната. Експертите препоръчват дънките да се перат само след около 10 носения, освен ако не са видимо замърсени или имат неприятна миризма. Важно е също да се използват програми с по-ниски температури и малки количества мек перилен препарат, пише Tportal.

Ако ги перете твърде често и на твърде висока температура, памучните влакна и цветът ще бъдат непоправимо повредени, добавят те, предупреждавайки, че дънките не е необходимо да се обръщат наопаки при пране, но е важно винаги да се закопчава ципът и копчетата, тъй като това ще помогне на дънките да запазят истинската си форма.

Избор на грешен препарат

Изборът на правилния перилен препарат е също толкова важен, колкото и температурата на пране. На пазара се предлагат много перилни препарати, но за дънките е най-добре да се избягват агресивни агенти, пише Tportal. Избелините, които се намират в повечето конвенционални перилни препарати, могат бързо да измият цвета от денима, докато омекотителите разрушават влакната и карат тъканите да се разтягат, предупреждават те.

Дънките се перат най-добре в студена вода с много малко количество перилен препарат, като е важно да избягвате използването на омекотител. Бъдете изключително пестеливи с перилния препарат, а за тъмносини или черни дънки винаги използвайте специални перилни препарати, предназначени за тъмни дрехи, пише Tportal. Тези перилни препарати са предназначени да предпазват цвета и да предотвратяват избледняване. Правилно избраният перилен препарат ще запази здравината и еластичността на влакната и цвета на дънките значително по-дълго.

Използване на сушилня

Сушенето е друга област, в която можете да повредите дънките си. Използването на сушилня в този случай е напълно непрепоръчително, пише Tportal. Високите температури и грубото третиране в сушилнята увреждат влакната, причинявайки свиване и трайна деформация на дънките, както и значително избледняване на цветовете, добавят те. Най-добре е да сушите дънките си на въздух – просто ги окачете и ги оставете да изсъхнат естествено. Така не само ще ги запазите в перфектна форма, но и ще удължите живота им.

Ако е възможно, избягвайте гладенето, тъй като дънките обикновено се приспособяват към тялото, когато се носят, така че гладенето е напълно ненужно в повечето случаи . Ако все пак трябва да гладите, винаги използвайте ниска температура и плъзгайте ютията внимателно по плата, без да прилагате силен натиск, пише Tportal.

