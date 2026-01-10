Миризмата на гардероба е един от най-лошите врагове на прането. Тя може да накара перфектно изпраните и изгладени дрехи да миришат на мухъл. Има неща, които можете да сложите в него, за да поддържате всичко да мирише добре, като току-що излязло от пералнята.

Ето как да премахнете странните миризми и влажността, за да поддържате свежестта на дрехите си.

Кедрови блокчета

Цели гардероби са били изработвани от кедър и неслучайно е избрана тази дървесина. Кедърът е основен елемент от класическите гардероби, който действа естествено. Дървесината отделя ароматни масла, които помагат за абсорбирането на влагата, неутрализират миризмите на плесен и възпират вредителите, увреждащи тъканите.

Можете да закупите кедрови блокове, предазначени за гардероб и да ги поставите на най-горния рафт на гардероба си, на закачалки с вълнени палта и пуловери или в чекмеджета, където се съхраняват плетива и деликатни дрехи. Сменяйте ги всяка година за най-добри резултати.

Снимка: iStock

Сушени билки

Точно така, те не са само за готвене. Сушените билки предлагат и естествен, лесен за поддръжка начин за леко ароматизиране на гардероб, без да претоварват тъканите. Докато билките изсъхват, те бавно освобождават етерични масла, които помагат за маскиране на миризми на мухъл и застоял въздух.

Има множество варианти: евкалипт за чист, спа аромат, розмарин за свежа билкова нотка и лавандула за успокояващ аромат с лек освежаващ ефект.

Снимка: iStock

Завържете малките снопчета заедно с канап и добавете обикновена примка, за да могат да висят на куки, пръти или закачалки, без да докосват директно дрехите. Сменяйте на всеки два месеца или по-рано, ако ароматът намалее.

Торбички с активен въглен

Ако не искате да добавяте допълнителни аромати към дрехите си, но все пак искате да се справите с мухъла, активния въглен е един от най-добрите варианти. Той мощно неутрализира миризмите. Вместо да ги маскира, той ги улавя и абсорбира заедно с излишната влажност.

Сложете активния въглен в платнени торбички и го поставете на пода близо до обувките, на висок рафт, където се събира топъл, влажен въздух, или в задните ъгли. Интересното е, че въгленът може да се „презареди“, като го оставите на пряка слънчева светлина за няколко часа веднъж месечно.

Снимка: iStock

Сода бикарбонат

Содата за хляб е друг начин да поддържате дрехите в гардероба си свеж без да добавяте аромат. Тя действа, като абсорбира миризми и влага, така че въздухът ухае свежо и чисто. Отличен е за неутрализиране на застояли миризми, вместо да ги прикрива.

Напълнете малък буркан или контейнер със сода бикарбонат, покрийте отгоре с дишаща материя и го закрепете с ластик. Поставете го на пода на гардероба (на място, където няма да падне) или в задната част на рафт. Трябва да сменяте содата на всеки месец или два, или по-често, ако гардеробът ви е склонен към влага.

Снимка: iStock

Твърд сапун

Не искате да развалите красивия сапун, който са ви подарили, но мирише страхотно? Можете да го вкарате в употреба, като го приберете в гардероба или чекмеджето си. Тъй като сапунът е предназначен да задържа аромат, неопакованите сапунени блокчета могат леко да парфюмират тези зони.

Поставете целите блокчета в дишащи платнени торбички или мрежести торбички, за да предотвратите директен контакт с дрехите.

Снимка: iStock

Восъчни блокчета

Ароматните восъчни блокчета са лесен „Направи си сам“ проект, който работи перфектно. Восъкът задържа аромата по-стабилно от хартията или плата. С циркулацията на въздуха, блокчетата бавно освобождават аромат, за да маскират застоялите миризми, без да е необходим директен контакт с дрехите.

Разтопете восъка и добавете етерични масла и/или сушени билки. Изсипете ги в силиконови форми. Можете да ги поставите в дишащи сашета или да добавите отвор в горната част и да завържете панделка през него за окачване. Сменяйте на всеки два до три месеца, тъй като ароматът избледнява с времето.

Снимка: iStock

