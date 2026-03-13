Една от най-атрактивните участнички в сезон 5 на „Ергенът“ – Санта Китана, позира до чаровния актьор Филип Буков. Видеото, споделено в социалните мрежи, веднага предизвика лавина от въпроси, на които дамата отговаря.

Истината се оказа далеч по-прозаична, но не по-малко забавна. Двамата са се засекли напълно случайно на летището, докато чакат един и същи полет. Санта Китана не пропуска да отбележи в историята си в своя Instagram, че буквално е „измъчила“ актьора, принуждавайки го да върви с нея цели 20 минути до гейта.

Филип Буков със своето чувство за хумор, не остана длъжен. Той шеговито коментира ситуацията, споделяйки, че „плаче от щастие“, задето съдбата го е срещнала именно със Санта Китана точно в този момент.

Снимка: Instagram

От изкусителка до искрени чувства

Припомняме, че в имението на „Ергенът“ 5 Санта Китана влезе с изключително провокативна и специална роля – тази на изкусителка, чиято задача беше да подлага на изпитание мъжете. Много бързо обаче тя свали маската и призна, че е развила истински симпатии към един от ергените – Стоян.

Дали Санта Китана е открила любовта в предаването „Ергенът“ 5, предстои да видим в следващите епизоди. Едно е сигурно – Санта Китана знае как да привлича вниманието, независимо дали е в риалити формат или на летището.

Повече за Санта Китана и отношенията й с друга от участничките в предаването - Пламена, вижте ето тук:

Последвайте ladyzone.bg във FACEBOOK

Последвайте ladyzone.bg в INSTAGRAM

Последвайте ladyzone.bg в ТIKTOK

Последвайте ladyzone.bg във VIBER