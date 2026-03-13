Динамиката в имението на „Ергенът“ 5 става все по-напрегната, а чувствата – все по-трудни за скриване. Епизод 14 ни предложи много – от романтични жестове до поредните неочаквани признания.

Обяд с разсеян привкус

Гориция извади късмет и изтегли заветното писмо за „обяд“, което й даде възможност да покани Кристиян на уединена среща. Въпреки че двамата прекараха приятни часове заедно, във въздуха витаеше леко разсейване. Самият Кристиян не скри, че мислите му невинаги са били съсредоточени в разговора – признание, което остави отворен въпроса дали искрите между тях са достатъчно силни.

Лични тайни и „червени флагове“

Романтиката не липсваше и при другите двойки. Стоян реши да се разкрие напълно пред Илияна, като направи изключително личен жест – прочете й откъси от своя собствен дневник.

В същото време Алия реши да изясни ситуацията с Марин относно мистериозния „червен флаг“, за който бе споменала пред останалите момичета. Оказа се, че драмата е била по-скоро буквална, отколкото метафорична. Алия призна, че действително е видяла физически червен флаг на плажа, докато е пътувала обратно към имението след тяхната среща – признание, което донесе доза облекчение, но и смях.

Един неочакван обрат

Снимка: Филип Станчев

Коктейлът завърши с кратка напрегната Церемония. Тримата ергени имаха общо две червени рози, като Стоян избра да даде едната на Санта Китана, затвърждавайки интереса си към нея.

Две дами напуснаха предаването – Марая и Кати

Снимка: Филип Станчев

Марая взе трудното решение да напусне предаването по собствено желание. В писмо тя споделя, че вижда истински и дълбоки чувства между някои от другите участници и вярва, че ще намери своята любов на друго място.

Снимка: Филип Станчев

За Кати приключението приключи официално, след като нито един от ергените не й подари роза, оставяйки я извън надпреварата за сърцето на мечтания мъж.

