Всяка година само няколко артисти се прибират у дома с известната статуетка „Оскар“. Дори и тези, които не печелят, обаче не се прибират с празни ръце. Номинираните в основните категории получават известната подаръчна торбичка „Всеки печели“ - луксозен подаръчен пакет, подготвен от маркетинговата компания Distinctive Assets.

Въпреки че тези подаръци не се предлагат официално от Академията за филмови изкуства и науки, те са се превърнали в традиция за награждаването и са едни от най-екстравагантните подаръчни пакети в развлекателната индустрия.

В някои издания общата стойност на пакета надхвърляше 300 000 долара, включително екзотични почивки, спа процедури, естетични процедури и ексклузивни преживявания.

ТОП 8 на най-скъпите подаръци, получени от номинираните за „Оскар“

1. Почивка в луксозна вила в Ибиса

Година: 2026 г.

Очаквана стойност: приблизително 100 000 долара

Едно от най-екстравагантните преживявания, предлагани на номинираните през 2026 г., е престой в ексклузивна вила в Ибиса. Пакетът включва настаняване в луксозен имот, първокласни услуги и VIP преживявания за няколко души.

Това преживяване се смята за един от най-скъпите подаръци, включени някога в подаръчната торбичка за „Оскар“.

2. Почивка в луксозна вила в Коста Рика

Година: 2026 г.

Очаквана стойност: 50 000 – 70 000 долара

Номинираните получиха и ексклузивно преживяване в луксозна вила в Коста Рика. Престоят включва персонализирани услуги, дейности на открито и достъп до първокласни удобства на ексклузивно място.

3. Луксозен круиз до Антарктида

Година: 2020 г.

Очаквана стойност: приблизително 50 000 долара

Едно от най-зрелищните преживявания, предлагани в миналото, беше луксозен круиз до Антарктида. Участниците имаха достъп до екскурзии с екскурзовод, екскурзии сред природата и ексклузивни услуги на борда на кораба.

4. Луксозно шале в Швейцарските Алпи

Година: 2024 г.

Очаквана стойност: приблизително 50 000 долара

Като част от пакета за 2024 г., номинираните получиха и престой в ексклузивно шале в Цермат, един от най-ексклузивните планински курорти в Швейцария. Преживяването включваше луксозно настаняване и спа услуги.

5. Премиум естетични процедури

Година: 2026 г.

Очаквана стойност: до 25 000 долара

Сред подаръците през 2026 г. бяха и естетични процедури, извършвани от специалисти в Ню Йорк. Пакетът включва процедури за грижа и подмладяване на стойност приблизително 25 000 долара.

6. VIP генеалогично преживяване

Година: 2025 г.

Очаквана стойност: приблизително 25 000 долара

В изданието за 2025 г. номинираните получиха и първокласно проучване на родословно дърво. Услугата включва исторически проучвания и персонализирани консултации за откриване на семейния произход.

7. Почивка в луксозен курорт на Малдивите

Година: 2025 г.

Очаквана стойност: приблизително 23 500 долара

Номинираните за „Оскар“ получиха и четири нощувки в ексклузивен курорт на Малдивите, една от най-популярните дестинации за почивка на известни личности и милионери.

8. Почивка в Лапландия

Година: 2026 г.

Очаквана стойност: 15 000 – 20 000 долара

Номинираните ще получат и преживяване в Лапландия, където ще могат да видят Северното сияние в ексклузивен курорт във Финландия. Пакетът включва първокласно настаняване и специални дейности в Арктика.

Каква е общата стойност на подаръците, получени от номинираните за „Оскар“?

Стойността на подаръчните пакети, предлагани на номинираните за „Оскар“, се е увеличила значително през последните години, тъй като все повече марки се опитват да промотират продуктите си около най-важното гала събитие в Холивуд.

През 2026 г. прогнозната стойност на известната подаръчна торбичка достигна приблизително 350 000 долара, което я прави една от най-скъпите, предлагани някога.

Снимка: Getty Images

През предходната 2025 година, подаръците, получени от номинираните, са били на стойност приблизително 215 000 долара.

През 2024 г. общата стойност на пакета възлиза на приблизително 178 000 долара, включително луксозни преживявания, почивки и премиум продукти.

Един от най-екстравагантните пакети беше предложен през 2020 г. , когато подаръците, получени от номинираните, бяха на стойност приблизително 225 000 долара.

Тези пакети не се предлагат официално от Филмовата академия, но са се превърнали в традиция на гала вечерта и компаниите плащат значителни суми, за да бъдат включени техните продукти в тях, поради мащабното медийно отразяване.

