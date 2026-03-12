Холивуд официално влиза в своя най-бляскав режим! Само броени дни преди началото на 98-ата церемония по връчването на наградите „Оскар“, емблематичният червен килим вече се разстила пред входа на Dolby Theatre.

Десетки работници се включват в прецизното инсталиране на близо 1500 квадратни метра от известната пътека, по която ще преминат най-големите таланти на нашето време. Докато феновете се събират зад загражденията, за да зърнат частица от магията, огромните златни статуи вече заемат своите места под зоркия поглед на организаторите.

„Всичко трябва да бъде перфектно – от нюанса на червеното до последната светкавица на прожекторите“, споделят от Академията пред световните медии.

Снимка: Getty Images

Исторически номинации

Според актуалния анализ на Associated Press, тазгодишните номинации поставят началото на една потенциално историческа вечер. Един от най-обсъжданите филми в списъка е Sinners, който има шанса да се превърне в първия проект от този жанр, доминирал в основните категории. Критиците отбелязват, че Академията все по-смело залага на жанрово разнообразие, отличавайки продукции, които съчетават масов успех с дълбок авторски прочит, пише Ap News.

Снимка: Getty Images

Освен Sinners, вниманието е насочено и към завръщането на големите режисьори, които през изминалата година предложиха епични драми, залагащи на визуална оригиналност и силен социален контекст. Индустрията очаква напрегната битка, тъй като в основните категории – за най-добър филм и режисура – конкуренцията е сред най-високите за последното десетилетие.

Технологии и традиции на червения килим

Снимка: Getty Images

Интересен детайл в подготовката за 2026 г. е фокусът върху новите технологии за излъчване. Организаторите обясняват, че нюансът на червения килим е специално тестван, за да изглежда безупречно при новата 8K телевизионна техника, която ще пренесе блясъка на Холивуд в домовете на милиони зрители по света с безпрецедентна детайлност.

Докато булевардът пред Dolby Theatre е затворен за движение и се превръща в най-строго охраняваната зона в света, напрежението сред номинираните расте. Дали ще станем свидетели на изненади, или фаворитите ще затвърдят лидерството си – предстои да разберем.

