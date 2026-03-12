Една от топ фаворитките на Крис в "Ергенът" 5 - Елеонора, споделя трогателна история от Шри Ланка, която със сигурност докосва и вълнува много хора.

Още с влизането си в имението на любовта, участничката разкрива, че се занимава със спасяване на животни от години и е изключително привързана към тях. Но какво се случва с животните на един привидно "перфектен" остров?

Не мога да видя екзотика, когато виждам мъка

Елеонора споделя със своите последователи в Инстаграм една малко по-различна история. История за страданието, безсилието и болката, пред които са изправени животните в екзотична Шри Ланка. На пръв поглед всичко там изглежда като съвършен сън, но когато се вгледаме в случващото се по улиците, разбираме, че нещата не са толкова "розови". Така балонът на лукса се пука и виждаме реалността. Кучета по улиците, които никой не поглежда, не ги докосва, защото са "заразни" и не ги лекуват, тъй като вярват, че това е Божия воля. Каква нелепост само, нали? Елеонора е дълбоко разочарована и тъжна, от това на което е станала свидетел. Спасителката на животните не може да понесе болката, която те изпитват по шриланските улици, без да са виновни за нищичко. Участничката публикува видеоклип в профила си, придружен от емоционално послание, в което разкрива на своите последователи как всъщност стоят нещата в "дивото и красивото".

"В Шри Ланка на пръв поглед кучетата изглеждат свободни. Няма синджири, няма огради, няма стопани, но свободата без грижа не е свобода, а изоставяне. Милиони кучета бродят като сенки из този остров. Болни, с кожни инфекции, с отворени рани и изтощени тела.

Хранят се от тоновете отпадъци, които са част от пейзажа. Никой не ги докосва — защото са „заразни“.

Никой не ги лекува — защото “това е Божия работа”. Живи или мъртви — движението по улиците без никакви регулации продължава", пише със свито сърце Елеонора.

Тя е категорична, че това е недопустимо и че е невъзможно да се радва на красотата и лукса, докато се сблъсква с подобни тежки ситуации, които раняват сърцето й.

Този остров сигурно е красив, но пропит със страдание. Под туристическите снимки има реалност, която не влиза в Instagram.Този остров крещи „помогнете ни“. Аз не споделям това, за да мразя. Споделям го, защото не мога да мълча", добавя още Елеонора.

Защитничката на животните завършва с апел към всички хора да помогнат, вместо да подминават и споделя адреси на местни организации.

