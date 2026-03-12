83-годишната холивудската легенда Харисън Форд не спира да изненадва с откровени признания. По време на гостуването си в шоуто на Джими Кимъл, актьорът прави неочаквано и доста пикантно признание за интимния си живот.

Саундтракът в спалнята

Водещият Джими Кимъл задава провокативния въпрос дали Харисън някога е слушал саундтраците от своите филми, докато е под чаршафите със съпругата си Калиста Флокхарт. Вместо да се смути, Форд отговаря с типичното си чувство за хумор.

Снимка: Getty Images

„Разбира се, че съм го правил! Нямам любим саундтрак, защото всъщност обичам самия процес на създаване на филма. Тогава изпитвам удовлетворение – докато го правим“. Актьорът продължава да обяснява на шега, намеквайки, че крайният резултат на екрана често не може да се сравни с „изпълнението“ на живо, пише Hello.

„Когато го гледаш на филм, всичко е някак объркано“, обяснява той.

23 години любов въпреки разликите

Снимка: Getty Images

83-годишният Харисън Форд и звездата от 61-годишната Калиста Флокхарт поддържат една от най-стабилните и вдъхновяващи връзки в Холивуд. Въпреки голямата възрастова разлика, те са заедно от над 23 години и са женени от 15. След сватбата им Форд официално припознава сина на Калиста – Лиам за свой, доказвайки, че семейството е неговият най-голям приоритет.

Пътят им обаче не започва като в приказка. Калиста си спомня първата им среща на парти след наградите „Златен глобус“ през 2002 г. с неочаквано признание:

„Знаех за Харисън Форд, разбира се, но не бях сигурна за името му и какви роли точно играе“.

Последвайте ladyzone.bg във FACEBOOK

Последвайте ladyzone.bg в INSTAGRAM

Последвайте ladyzone.bg в ТIKTOK

Последвайте ladyzone.bg във VIBER