Великден е един от най-светлите и обичани празници в християнската традиция. Освен с богослужения и семейни събирания, той е свързан и с редица символи, които присъстват на празничната трапеза и в дома ни всяка година. Червените яйца, козунакът, агнето или дори великденският заек носят различни значения, натрупвани през вековете.

Зад всяка от тези традиции стои история, която съчетава религиозна символика, народни вярвания и културни влияния. Ето какво означават.

Яйцето - символ на новия живот

Яйцето е може би най-разпознаваемият символ на Великден. В християнската традиция то олицетворява новия живот и Възкресението на Христос. Черупката символизира гроба на Христос, а счупването на яйцето - излизането на живот от него, подобно на Христовото възкресение. Именно затова на Великден хората се „чукат“ с яйца - жест, който символично напомня победата на живота над смъртта. В българската традиция първото яйце винаги се боядисва в червено. С него често се прави символна кръст върху челата на децата за здраве, а след това се поставя пред домашната икона и остава там до следващия Великден.

Червеният цвят - знак за жертвата и възкресението

Червеният цвят на яйцата има дълбока символика. Той напомня за кръвта на Христос и за жертвата, която според християнската вяра той прави за човечеството. Според популярна легенда - Мария Магдалена отишла при римския император Тиберий, за да му съобщи за Възкресението. Той не повярвал и казал, че това е толкова невъзможно, колкото яйцето в ръката ѝ да стане червено. В същия момент яйцето се оцветило и оттогава червеното яйце се превърнало в символ на празника.

Снимка: iStock

Козунакът - хлябът на празника

Козунакът е задължителна част от великденската трапеза в много източноевропейски страни. Той символизира празничния хляб и изобилието. В миналото приготвянето му е било истински ритуал. Тестото се меси дълго, за да стане пухкаво и „на конци“, а самото печене се смята за знак за благополучие в дома. Сладостта на козунака също има символично значение - тя подсказва радостта от празника и надеждата за по-добри дни.

Снимка: iStock

Агнето - символ на жертвата и спасението

Агнешкото месо присъства на великденската трапеза още от древни времена. В християнството агнето се свързва с Иисус Христос, който често е наричан „Божият Агнец“. То символизира жертвата и спасението. Традицията да се приготвя агнешко за празника се е запазила през вековете и днес остава важна част от празничното меню.

Последвайте ladyzone.bg във FACEBOOK

Последвайте ladyzone.bg в INSTAGRAM

Последвайте ladyzone.bg в ТIKTOK

Последвайте ladyzone.bg във VIBER