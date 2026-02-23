Когато настъпи времето за пречистване на тялото и духа, един въпрос започва да измъчва съзнанието на всеки чревоугодник: „Сега какво ще ям?“. Постите са време за смирение, но често се превръщат в истинска битка между волята и традицията. И докато някои лесно се отказват от месото, то мисълта за сладки изкушения като пухкав крем-карамел, се оказва истинското изпитание.

През 2026 година Великденските пости започват веднага след Сирни Заговезни – на 23 февруари, и продължават цели седем седмици, до самия Великден, който тази година празнуваме на 12 април. Това са 48 дни, в които вярващите се ограничават от храни от животински произход.

Може ли крем-карамелът да бъде част от менюто за Великденските пости?

Попитахме случайни минувачи по софийските улици как се справят с това изкушение и отговорите варират от стриктно спазване на канона до забавни опити за „преговаряне“ с правилата.

„Може да се яде крем-карамел по всяко време в голяма тава.“

„Не може да се яде заради яйцата.“

„Не може да се яде само по време на строгите пости – 7 дни преди Великден.“

„Постите не мога да ги правя без мляко с ориз и крем-карамел.“

Можем ли д ядем крем-карамел, мляко с ориз или суши по време на постите?

Ако трябва да бъдем строги към традицията – традиционният крем-карамел е абсолютно забранен, тъй като съдържа яйца и краве мляко.

Но не бързайте да се отчайвате! Съвременната кухня предлага невероятни веган алтернативи. Можете да си приготвите постен крем карамел, като замените млякото с кокосово или бадемово, а за сгъстяване да използвате нишесте вместо яйца. Така ще запазите духа на постите, без да лишавате сетивата си от любимата карамелена магия.

Същото е и с млякото с ориз. Може да го приготвите с алтернативно мляко. За любителите на сушито – ако хапвате суши без месо или риба, а такова с краставица, защо да не може да го включите в менюто си?

