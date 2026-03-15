Аби и Британи Хенсел са вероятно най-известните сиамски близначки в света днес. Още от детството си те са привличали огромно внимание върху себе си.

Но днес животът им почти не се различава от този на обикновените жени - те шофират, работят, изграждат личен живот и дори отглеждат дете. Едната от тях се омъжи и дори стана майка.

Медицинско чудо

Аби и Британи са родени на 7 март 1990 г. в американския щат Минесота. По време на бременността на майка им нищо не подсказва, че двете момичетата ще се родят с изключително рядка форма на срастване - дицефаличен парапагус.

Медицинската статистика е безпощадна: шансът за благоприятен изход в подобни случаи се оценява на един на тридесет милиона. Лекарите предупреждават родителите, че първите 24 часа ще бъдат решаващи - но децата не само оцеляват, а започват активно да се развиват, изненадвайки всички наоколо.

Двамата родители, Пати и Майк Хенсел, взели смело и мъдро решение - да не крият дъщерите си от света и да не рискуват живота им чрез опасна операция за разделяне, която с голяма вероятност би довела до смъртта на едната или и на двете сестри. Вместо това те ги възпитавали като две отделни личности и им дали възможност да водят възможно най-нормален живот.

Снимка: instagram/nostalgiapuraaa1

Анатомията на сестрите е уникална и сложна. Всяка от тях има собствена глава, шия, гръбначен стълб, сърце, стомах, бели дробове и гръбначен мозък. Телата им са съединени в един организъм приблизително от нивото на гърдите надолу. Имат общ черен дроб, кръвоносна система, черва, пикочен мехур и един комплект репродуктивни органи.

В същото време всяка сестра контролира само своята половина от тялото - Аби управлява дясната ръка и крак, а Британи - левите. Те не усещат допир една към друга, но благодарение на невероятната си воля и години тренировки са се научили да синхронизират движенията си идеално. Близначките не само могат да ходят, но и да тичат, да плуват, да свирят на пиано и да карат автомобил.

Живот чрез компромис и уважение

Разликите между сестрите се проявяват и външно - те имат различен ръст (Аби е с 10 сантиметра по-висока), различни вкусове към храна и дори различна телесна температура. Аби е по-решителна и понякога по-рязка, докато Британи е по-тиха и замислена. Още от детството си те са си създали основно правило в живота: всички разногласия се решават чрез диалог, компромис и уважение към желанията на другата.

Снимка: instagram/abbyandbrittany

Това правило им помогa да преодолеят всички трудности през ученическите години, изпълнени с любопитни погледи, и дори успешно да завършат университет. След като получват дипломи за учители, от 2013 г. Аби и Британи работят като учителки в начално училище. Въпреки че всяка от тях има отделна диплома и лиценз, сестрите имат обща заплата, тъй като изпълняват работата на един учител. По време на уроците те умело разпределят задълженията си: докато едната обяснява материала, другата помага на учениците.

Личен живот?

Личният живот на сестрите дълго време оставаше тайна, докато през 2024 г. не стана известно, че Аби тайно се е омъжила още преди три години. Нейният избраник е Джош Боулинг - медицински работник и ветеран от армията на САЩ, с когото се запознават в болница.

Снимка: instagram/abbyandbrittany

Сватбената церемония е скромна и емоционална. Бракът поражда, очаквано, много въпроси за особеностите на отношенията в един толкова необичаен съюз, но самите участници предпочитат да запазят подробностите в тайна, защитавайки правото си на личен живот.

Снимка: instagram/abbybrittanyhensel

Бебе на хоризонта

През 2025 г. се случи нещо невероятно, което отново върна сестрите Хенсел в центъра на вниманието на световните медии. През август папараци забелязват Аби и Британи с бебешко столче за кола, в което има новородено. Любопитното е, че още на 16 години в един документален филм Британи казва: „Ние ще бъдем майки“. И изглежда мечтата им се е сбъднала.

Снимка: instagram/happening_in_naija

Сега сестрите и Джош Боулинг живеят в град Сейнт Пол, щата Минесота, в голяма и просторна къща с пет спални и четири стаи. Въпреки раждането на бебето, Британи и Aби продължават да водят активен начин на живот.

