Танцова трупа "Юнаци" представи ямболския коледарски танц - буенек, и спечели Златен бутон от "България търси талант". Резултатът от работата на техния учител развълнува и публиката, и журито. Той освен, че учи децата да танцуват от сърце, отглежда дини, домати и свири на кавал.

Иван Петров излезе на сцената на "България търси талант" със специално приготвена питка с надпис с името на шоуто и красива плитка по краищата.

Кой е Иван Петров - учителят на трупа "Юнаци"?

Иван Петров е един от преподавателите в Основно училище "Св. св. Кирил и Методий" в Стралджа. То съществува като самостоятелно от 1984 година. Децата там са основно от ромски произход, а изявата им в "България търси талант" не е случайна. Техният учител има специална мисия и тя не остава просто мечта, а става реалност. Желанието му е да им покаже, че сцената дава неограничени възможности. Защото когато носиш музика и добрина в сърцето си, всичко е възможно.

Снимка: facebook.com

Иван Петров решава да стане учител, защото усеща, че има какво и може да предаде много знания на децата.



"Ние сме като едно семейство там. Преподавам предмета музика, съчетавам с танците. Успях през годините да науча тези деца да ме случат. Аз винаги им говоря, че трябва да си отговорен. Ако не си такъв, няма как да израстваш."

Учителят изненадва и с други свои умения. Част от материалната база в училището е специално създадената оранжерия с иновативни системи за хидропоника и аквапоника. Под двата купола се отглеждат салати, лук, цветя и други растения. С опита си в областта на земеделието учителят е полезен и тук.

Снимка: facebook.com

Извън професията си на училищен преподавател, той отглежда дини, пъпеши, домати и други.

Снимка: facebook.com

С музика в сърцето

Народните традиции и танци са в сърцето на учителя Иван Петров. Освен, че учи децата на танци, той свири на кавал и тъпан.

Като всички, в чиито вени тече народната музика, и той посещава Фестивала на носията в Жеравна. Провежда се ежегодно и събира хиляди посетители, облечени в традиционни български носии, за да отпразнуват българската култура и фолклор.

Снимка: facebook.com

В началото искал да направи танцова група и започва само с 3 деца. След няколко месеца вече танцува цялото училище. Чрез участието на трупа "Юнаци" в "България търси талант" Иван Петров иска да покаже на децата, че не всичко е Стралджа, да видят нови хоризонти и да открият, че имат много възможности. изпълнението им развълнува както публиката, така и журито.

Катето Евро, Николаос Цитиридис и Юлиян Вергов не скриха сълзите си. "Просълзиха ме тези деца - жестоки бяха, невероятни! Това е забележително - такава енергия, такова чудо" - сподели Цитиридис.

Трупата получи Златен бутон от водещите Александър Кадиев и Петър Антонов. "Ние вярваме, че тези деца, които идват от малък град, от общество, в което другите не ги интегрираме, както трябва, показват, че няма значение откъде си и какъв си, а най-вече какво сърце имаш и каква страст носиш!"

А сълзите от щастие по лицата на момчетата със сигурност показват, че всяко тяхно усилие си е заслужавало.

Изпълнението на трупа "Юнаци", залужило Златен бутон - гледайте във видеото.