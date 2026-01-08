Хората вярват в лечебните свойства на чесъна от хиляди години насам. Науката сега започва да го потвърждава. Той остава едно от любимите средства за подправяне на българските ястия (и не само), като всеки знае, че винаги трябва да има в кухнята си!

Месец януари е пиковият сезон на зеленчука у нас. Това е най-подходящото време да се възползвате от всичките му здравословни качества и да го добавите към следващото си хранене още днес.

Хранителни стойности

Една скилидка (около 3 грама) съдържа 4,5 калории, 0,2 грама протеин и 1 грам въглехидрати.

Чесънът е добър източник на няколко хранителни вещества, като например:

манган

витамин B6

витамин C

селен

фибри

Снимка: iStock

Ползи

6 скилидки чесън дневно действат като антибиотик. Серните съединения в чесъна са причина за специфичния му аромат. Чесънът поддържа и засилва имунната система, предпазва от рак, сърдечни болести, потиска редица възпаления. Ефикасен е като противодействие на гъбички, вируси и различни паразити.

Най-полезен е суровият чесън. Готвеният в продължение на 15 минути загубва наполовина лечебните си свойства, а ако търпи термична обработка около 40 минути, те съвсем ще изчезнат. Когато чесънът не е с променена температура от готвене или с променена киселинност от добавяните други съставки в ястието, неговите ензими действат най-силно и най-успешно се справят със здравословни проблеми.

Снимка: Istock.com

Учени от Университета на Аделейд и Националния институт за интегративна медицина в Австралия са категорични, че чесънът може да бъде отлична натурална алтернатива на лекарствата за понижаване на холестерола (статини), но без страничните им ефекти.

Хормонално и репродуктивно здраве

Менструален цикъл: Помага за регулиране на хормоните, потенциално намалявайки симптомите на ПМС и менструалната болка.

Плодовитост: Може да подобри плодовитостта, въпреки че са необходими повече изследвания върху хора.

Може да подобри плодовитостта, въпреки че са необходими повече изследвания върху хора. Хормонален баланс: Съдържа фитоестрогени, които могат да подпомогнат хормоналната регулация, като по този начин са от полза за жените през различните етапи от живота им.

Как да проверите дали чесънът е качествен?

Стиснете леко скилидките между пръстите си. Ако ги усещате твърди, здрави и сухи, значи избраната глава чесън е с високо качество.

Снимка: iStock

Как да скриете миризмата на чесън?

Ако сте яли нещо с повече чесън, най-добрият начин да го прикриете, е като:

пиете мляко

сдъвчете зърна кафе

ядете пресен магданоз

Храни, които са по-вкусни, ако им добавите чесън:

Таратор

Шкембе чорба

Печени чушки с оцет (в буркани)

Печени картофи

Снимка: iStock

Баба гануш

Кисели краставички

Босилково песто

Леща чорба

Пържени тиквички

Хумус

Пикантна разядка

Ароматни хлебчета

Снимка: iStock

Рецепта за свински балотин с картофки с розмарин и чесън - вижте в следващото видео.

