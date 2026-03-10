Иван Ласкин е роден е на 10 март 1970 г. в София. По майчина линия е от арменски произход. През 1984 г. изиграва главната роля в серийния филм „Васко да Гама от село Рупча“, цяла България говори за него, а момичетата са лудо влюбени. На 10 март тази година Иван Ласкин щеше да навърши 56 години. Завинаги обаче остана на 48!

Играл е в десетки български игрални филми, сред които „Честна мускетарска“, „Вагнер“, „Хайка за вълци“, „Дунав мост“ и „Магьосници“, „Колобър“, „Приятелите ме наричат Чичо“, „Рут“, „Църква за вълци“, „Най-важните неща“, „Грях“, „Стъклената река“. Има участия и в над 20 европейски и американски продукции през периода 1989 – 2007 г.

На 28 декември 2018 г. Иван Ласкин е приет във Военномедицинска академия. Държан е в изкуствена кома заради чернодробна недостатъчност. Умира в болницата на 6 януари 2019 г., на 48 години.

Снимка: Facebook.com/ivan.laskin.3

За ролите му приживе – като актьор, войник, участник в риалити формат и най-важната – любим мъж и баща.

Като войник нарича картечницата си Джулия

Иван Ласкин живее във време, в което военната служба е задължителна. Приживе е споделял доста кадри и случки от това време. Да бъде част от българската армия за него е било гордост.

„Гордея се със 7,62 X 54 R! Моята картечница))))) Наричах я Джулия! А запасната ми цев се казваше Пенка!))) България трябва да има АРМИЯ! България трябва да има сила! Такива времена ще ни довтасат, че аз на 50, ще трябва да ходя запас."

В спомените на писателя Иво Сиромахов – Иван Ласкин е с името Лазо. Той споделя, че актьорът е презирал хората, които са се изживявали като важни, но е бил обичлив човек.

„Понякога си мисля, че Лазо се махна от живота напълно съзнателно. Какво да прави повече тук? В това оскотяло общество, което говори само за пари и за свинщини. Всеки ден, когато излизам в гората с кучето, си говоря наум с Лазо. Представям си какво би казал той в някоя ситуация, как би реагирал… Струва ми се, че мяркам между дърветата дяволитите му усмихнати очи, и знам, че ей сега ще направи някаква голяма простотия и двамата ще се спукаме от смях. С това голямо сърцато дете, което така и не спря да си играе“.

Във „Фермата“ заявява себе си като кулинар

Иван Ласкин се включва като участник във „Фермата“, през 2017 г. Там признава, че е изключително мързелив, което вероятно ще е проблем за останалите участници, но обещава да компенсира със супер силата си - готвенето.

„Влизам изключително позитивно настроен, защото аз така мисля, това е моят характер. Може да изглеждам сприхав, но не е така. И искам да покажа, че дефакто по телевизиите наистина може да съществува добро образователно място, каквото е „Фермата”, изтъква тогава актьорът.

Дълго време Иван Ласкин е част от ловна дружина, но с времето спира с това хоби. Остава му обаче страстта да понякога да приготвя уловеното.

„Аз от години не убивам животни, но винаги ходя на лов, защото има хубаво вино, което се надявам да пия във „Фермата”. Аз ще готвя. Ето там съм лидерът. Много добре разбирам от тази наука, защото кулинарията е наука. Не обичам подправки, защото подправките са слабостта на готвача".

Отбелязва и че ястието, което би носило неговото име, вероятно е вероятно е пръжки с лук.

Първата му съпруга Мирослава и първородна дъщеря

Мирослава Гоговска е първата съпруга на актьора Иван Ласкин. Двамата се женят много млади и по-късно се развеждат. От връзката им се ражда първата дъщеря на звездата от филма „Дунав мост“ – Люба.

Съпругата на Иван ласкин - Мирослава Гоговска, е родена на 16 май 1973 г. в София. Завършва актьорско майсторство при проф. Димитрина Гюрова в НАТФИЗ „Кр. Сарафов“ през 1995 г. и дебютира в ролята на Анка („Криворазбраната цивилизация“ – Д. Войников) в Държавния театър на Пазарджик. От 1996 е актриса на свободна практика. Към момента е доцент и провежда различни обучения, свързани с актьорство и поведение на сцена. Тя е едно от любимите лица за снимане на Владо Карамазов.

Първата дъщеря на Иван Ласкин - Люба е лекар

Завършва Медицински университет – София през 2024 г., а от април 2025 г. е част от екипа на Клиниката по педиатрия в УМБАЛ „Лозенец“. Член е на Българския лекарски съюз и Българската педиатрична асоциация. По време на следването си е работила като здравен асистент в COVID отделение и Спешно отделение към НКБ, както и като здравен асистент в Интензивното отделение на СБАЛ по детски болести „Проф. Иван Митев“.

Иван Ласкин е известен освен с актьорския си талант и с красивия начин, по който борави с думите. А всички знаем, че когато сърцето се води от любов, винаги се ражда нещо красиво. За рожден ден на дъщеря си Люба, той споделя следните думи към нея, от които личи както голямата му обич, така и силното притеснение в комуникацията. Приживе Иван Ласкин насърчава Люба и втората си дъщеря София да изградят истински сестрински отношения.

„Здравей, красиво момиче!

Знаеш ли? Аз много те обичам! Ти си ми част от сърчицето! То, моето сърчице се дели на три. Моите момичета!

Не знаех какво да направя и как да те зарадвам за рождения ти ден. Защото, цял ден ми беше притеснено. Цял ден ти беше пред очите ми....Не се обадих, защото осъзнавам, че съм досаден, и не исках и на този ден пак да ти досаждам.

Вече си голяма и аз мога единствено и само да мрънкам. Не си длъжна да ми слушаш мрънканиците вече)))Но, имаш моята обич и моите страхове. Имаш едно момче, което винаги ще пази принцеската си. Обичам те и се плаша...

Защото ме е страх да не изглеждам в очите ти обикновен тъпанар (какъвто е всеки татко на момиче))))). Не зная как да те зарадвам! Как да постъпя? Лутам се ....Не знаех как да се държа с теб на този ден. И за това сега ти пиша и сега чувствам едно, и знам какво да ти кажа!

ОБИЧАМ ТЕ, мое красиво момиче!ОБИЧАМ ТЕ!

Губя си мисълта докато пиша, защото се вълнувам и притеснявам и търся думи с които да ти разкажа точно какво чувствам и как да го разкажа, така, че да не стресна моята принцеса.....

Ето, намерих думите-ОБИЧАМ ТЕ, ОБИЧАМ ТЕ, момиче!Много! Ти си великолепна и аз се гордея с теб! Ти ме радваш...аз се чувствам щастлив от всичко, което правиш! Гордея се от това какво си ТИ! Гордея се с теб, Люба!!!! Ти ме радваш!.... Благодаря за това, че си толкова внимателна, умерена, изискана, нежна, търпелива, благодарна, талантлива, признателна, разумна, и УМНА!

18 години, ти не разочарова баща си! Прекрасна си, момичето ми! Прекрасна..и аз се ГОРДЕЯ с теб!

Честит Рожден Ден, ПРИНЦЕСКЕ, ОБИЧАМ ТЕ!

Твой татко Иван.“

Алекс Сърчаджиева и София

През 2006 г. Иван Ласкин открива любовта в лицето на актрисата Александра Сърчаджиева. Двамата са заедно до смъртта му 2019. С Алекс Сърчаджиева имат дъщеря – София.

"Игра на доверие" е филмът дебют за 11-годишната София. Продукцията е независима, определяна от Яна Маринова като "мотивационна драма за домашното насилие".

Снимка: instagram.com/alex_sarchadzhieva/

През 2023 акстрисата споделя, че преди 10 март е бил един от най-щастливите дни в живота й и е бил изпълнен с много любов, смях, топлина и щастие. След неговата смърт обаче усещането й се променя и за нея това се превръща в пуст и самотен ден.

„Защото теб те няма! Защото ужасяващо ми липсваш! Защото искам да те прегърна и да не те пусна никога! Защото искам да те целуна! Защото имам нужда да говоря с теб! Защото искам да се смея с теб! Защото искам да видиш София! Защото имам нужда от теб и твоята усмивка! Обичам те много! Това е…“ – написа в емоционален пост Александра Сърчаджиева тогава.

Снимка: Instagram.com/alex_sarchadzhieva- Театър Българска армия

Още снимки разгледайте в Галерията.

Последвайте ladyzone.bg във FACEBOOK

Последвайте ladyzone.bg в INSTAGRAM

Последвайте ladyzone.bg в ТIKTOK

Последвайте ladyzone.bg във VIBER