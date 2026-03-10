Blurred nails, или нокти с „размит“ ефект, е новият тренд, който обещава да се превърне в един от най-популярните през 2026 година. Той е наложен от все по-разрастващата се тенденция в модата и грима – всичко да е естествено, натурално изглеждащо и едновременно с това елегантно.

През 2026 г. красотата е свързана с естественото излъчване и комфорта. Все повече дами се отдръпват от прекалената помпозност и перфектният грим и маникюр, които често изглеждат изкуствено. На мода е всичко, което е премерено, меко и естествено.

Какво представляват blurred nails?

Blurred nails, или маникюрът с „размит“ ефект, е нов начин да се носят матови нокти. Той е минималистичен и за разлика от досегашния матов ефект, той оставя по-мек, кадифен финиш, който не е толкова натрапчив.

Макар матовите нокти да не са нова тенденция, досега те често изглеждаха някак безжизнени. Новият „blurred“ ефект обаче не е напълно матов, което го прави по-естествен и по-лесен за носене.

Снимка: Инстаграм

Как да подготвите ноктите си за този маникюр

Тъй като маникюрът е минималистичен, подготовката трябва да е перфектна и тя е изключително важна част от визията на ноктите след това. Задължителна е грижата не само за ноктите, но и за кожата на ръцете. Ето стъпките в подготовката:

Внимателно избутване на кожичките/изрязването им, ако предпочитате

Леко заглаждане на повърхността на нокътя

Почистване на нокътната плочка за равномерна основа

Снимка: Инстаграм



Как се постига ефектът blurred

След подготовката маникюрът се постига със специален лак с blur ефект. Специалистите препоръчват нанасянето на 2 тънки слоя топ лак с лек матов ефект. Ефектът може да се надгражда – колкото повече слоеве, толкова по-плътен става резултатът. Ако не сте почитатели на напълно матовия финиш, може да добавите продукти с лек блясък, които придават по-жива и сияйна визия.

Защо този маникюр е толкова популярен

Blurred nails е тренд, който съчетава естетика и грижа за ноктите. Формулите на подобни лакове често съдържат съставки, които укрепват нокътната плочка, стимулират производството на кератин и подпомагат здравината на ноктите.

Точно заради естествения и мек финиш този маникюр подчертава красотата на ноктите, без да изглежда прекалено натрапчив. Точно това е и причината той да е подходящ за различни поводи и места – от ежедневието до различни събития.

Последвайте ladyzone.bg във FACEBOOK

Последвайте ladyzone.bg в INSTAGRAM

Последвайте ladyzone.bg в ТIKTOK

Последвайте ladyzone.bg във VIBER