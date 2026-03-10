Сара Фъргюсън – бившата съпруга на принц Андрю и дългогодишна фигура около британското кралско семейство, се оказва в тежка лична и социална ситуация, която напоследък развълнува целия свят. Според източници тя в момента е „на практика без дом“ и разчита на временни престои при приятели, след като е напуснала кралската резиденция Royal Lodge в Уиндзор.

Сара Фъргюсън живееше там години наред заедно с бившия си съпруг, въпреки че двамата са разведени още от 1996 г. Ситуацията се променя след засиленото внимание към връзките на принц Андрю със скандалния финансист Джефри Епстийн и последвалите последствия за двамата.

Загубата на кралски статут и дом

След разрастването на скандала около Епстийн и последвалите разкрития за контакти на Андрю с него, принцът губи официалния си кралски статут. Това води до редица промени – включително напускането на Royal Lodge, където Фъргюсън също е живяла. Според източници от кралските среди двамата са били принудени да се изнесат от имота, което оставя Фъргюсън без постоянен дом. В момента тя се придвижва между жилищата на близки приятели, включително известни личности, които все още са готови да ѝ помогнат.

Все по-малко приятели в Ню Йорк

Фъргюсън прекарва значително време в Ню Йорк, но намирането на постоянно място за живеене се оказва трудно. Причината е, че много от бившите ѝ съюзници и познати се дистанцират заради връзките ѝ с Епстийн. Според хора от обкръжението ѝ тя е станала „твърде токсична“ за някои социални кръгове. Въпреки това малък кръг от лоялни приятели остава до нея и е готов да ѝ предложи временно убежище. Сред тях е и актрисата Присила Пресли.

Интересното е, че една от дъщерите на Фъргюсън - принцеса Йожени също живее в Ню Йорк. Въпреки това майка и дъщеря избягват да демонстрират близост публично в настоящия момент. Според източници причината е желанието да се защитят репутациите на принцесите Йожени и Беатрис, които се смятат за едни от малкото членове на семейството, чиито кралски позиции не са пряко засегнати от скандала.

Скандалът се разгаря отново след публикуването на стари имейли, които показват близки отношения между Фъргюсън и Епстийн. В едно от съобщенията тя го нарича „верен, щедър и изключителен приятел“. Разкритията предизвикват нова вълна от критики и водят до прекратяване на сътрудничество от редица благотворителни организации.

