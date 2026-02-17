Докато британската монархия се опитва да запази спокойствие, нови разкрития за връзката на Сара Фъргюсън с покойния Джефри Епстийн отново разбуниха духовете. Оказва се, че бившата херцогиня на Йорк не просто е била част от неговия социален кръг, но системно е разчитала на парите му, за да запълва дупките в своя бюджет, пробит от безразсъдно харчене.

Източници от кралския двор, цитирани в новата книга на Андрю Лоуни Entitled, разкриват бруталната истина за това как Епстийн е гледал на Сара. Според тях милиардерът изобщо не е изпитвал симпатия към нея. Вместо това той я е възприемал като „полезна идиотка“ – лесният начин да спечели благоволението на принц Андрю и, по подразбиране, достъп до сърцето на кралското семейство.

„Епстийн винаги се караше със Сара за пари“, споделя източникът. „Тя вземаше заеми от него, а след това правеше поредната глупост, която попадаше в медийното пространство, и това буквално го вбесяваше“, цитира Marie Claire.

Дългове за стотици хиляди долари

Снимка: Getty Images

Досега Фъргюсън публично е признавала само за заем от 15 000 паунда, получен от Епстийн – стъпка, която тя сама определя като „гигантска грешка в преценката“. Нови данни обаче сочат, че сумата е далеч по-внушителна. Общ приятел на принц Андрю и Епстийн твърди: „Мисля, че Сара всъщност е получила стотици хиляди долари от него“.

В наскоро публикувани имейли Сара пише до Епстийн с доза фатализъм: „Никоя жена не е напускала кралското семейство с главата си... следователно ще ме дискредитират. Пълно унищожение“.

Снимка: Getty Images

Причината за финансовото отчаяние на Сара се крие в нейния нереалистичен стандарт на живот. Дори когато дълговете ѝ са били в заглавията на всички вестници, тя е отказвала да намали разходите си. В определен период херцогинята е поддържала личен персонал от 17 души, включващ:

  • Личен готвач;
  • Шофьор;
  • Камериерка;
  • Иконом.
  • Три секретарки;
  • Личен асистент;
  • Счетоводител;
  • Аранжор на цветя;
  • Човек, който разхожда кучета.

Близки до нея разказват, че тя е изпадала в ярост, когато някой от служителите ѝ е показвал писма от банката. „Тя просто не искаше да знае истината“, разкрива източникът на Лоуни.

Сара Фъргюсън, известна на целия свят като Фърги, не е просто бивш член на кралското семейство, а истински символ на бурния аристократичен живот. Родена е в знатно семейство, близко до двореца и израства в елитни пансиони в Англия и Швейцария, подготвяйки се за живот под светлините на прожекторите. През 1986 г. светът затаи дъх пред пищната ѝ сватба с принц Андрю в Уестминстърското абатство, която ѝ донесе титлата Херцогиня на Йорк и първоначалната огромна любов на британците. Бракът им обаче не издържа на напрежението от постоянните раздели и медийните скандали, което доведе до развод през 1996 г. Въпреки раздялата, Сара остана неразделна част от кралския кръг и най-вече – отдадена майка на двете си дъщери, принцеса Беатрис и принцеса Юджини. Сара успешно съчетава ролята на горда баба с кариерата си на писател и благотворител, като същевременно успява да запази изключително близки отношения с бившия си съпруг.

Цената на компромиса

На фона на последните досиета от Министерството на правосъдието, името на Сара Фъргюсън остава трайно свързано с това на Джефри Епстийн. Разкритията за нейните финансови зависимости хвърлят нова светлина върху това колко далеч може да стигне един аристократ, за да поддържа фасадата на лукса, дори когато цената е собствената му репутация.

