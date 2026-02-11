Въпреки спекулациите и множеството противоречиви съобщения, принцесите Беатрис и Йожени не са „обърнали изцяло гръб“ на опетнените си родители Андрю и Сара Фъргюсън. И това не е случайно – те винаги са демонстрирали близки отношения.

Преди време Сара Фъргюсън дори сравни силната им връзка с „маса“. „Тя е най-стабилна, когато има четири крака“, каза бившата херцогиня на Йорк пред списание Hello! през 2017 г. „Масата не може да стои на три крака – а моето семейство е нагледен пример. Подкрепяме се емоционално и поне веднъж на всеки две седмици се събираме и си общуваме – и четиримата. И въпреки че с Андрю от години сме разведени.“

Днес обаче тази стабилна връзка изглежда сериозно разклатена, след като Беатрис и Йожени бяха въвлечени в скандала около приятелството на родителите им с Джефри Епстийн.

Миналата седмица излязоха още имейли от така наречените „досиета Епстийн“, разкриващи, че покойният осъден педофил е платил на Сара и дъщерите ѝ да пътуват до САЩ, за да обядват с него в имението му в Палм Бийч - дни след като е бил освободен от затвора през 2009 г. и когато сестрите са били на 19 и 20 години.

Снимка: Getty Images

В други съобщения, обменяни между херцогинята на Йорк и Епстайн, Сара прави непристойни коментари за любовния живот на дъщеря си Йожени, нарича финансиста „братът, за когото винаги съм мечтала“ и дори му казва: „Просто се ожени за мен.“

Редица близки източници споделят, че случващото се изключително много тежи на принцесите.

Въпреки публичното унижение обаче, двете сестри не са прекъснали контакт с баща си Андрю.

Наскоро 37-годишната Беатрис е била забелязана в Уиндзор заедно с баща си и четиригодишната си дъщеря Сиена.

Миналата седмица бившият херцог на Йорк, който беше лишен от титлите си от брат си крал Чарлз през октомври, напусна Royal Lodge – своя 30-стайен дом в имота на Уиндзор, и се премести в скромна къща в имението Сандрингам. Неговото напускане бе след публикуването на снимки, показващи го в имението на Епстийн в Ню Йорк.

Снимка: Getty Images

Междувременно източниците казват още, че 66-годишната Сара, в момента е извън Обединеното кралство и обмисля бъдещето си и къде ще живее. „Тя е в лошо състояние и се чувства много виновна. Последният път, когато бях в контакт с нея, тя се притесняваше за психическото си здраве“, казва приближен до хергоцинята.

И допълва: „Момичетата винаги са били съпричастни към нея, но това, както изглежда, доверието им е започнало да се разпада. Вероятно скоро няма да ги видим публично заедно. Решението им да прекарат Коледа с краля, вместо с родителите си, говори много.“

