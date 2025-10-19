В изявление от 17 октомври, 2025 г., принц Андрю официално обяви, че ще се откаже от повечето си титли, включително херцог на Йорк, на фона на продължаващите обвинения към него в сексуално насилие и други нарушения.

„Реших, както винаги, да поставя дълга си към семейството и страната на първо място. Заставам зад решението си отпреди пет години да се оттегля от публичния живот,“ се казва в част от изявлението. „Със съгласието на Негово Величество смятам, че трябва да направя още една крачка напред. Следователно повече няма да използвам титлата си или почестите, които са ми били дадени по рождение.“

Решението идва броени дни преди излизането на посмъртните мемоари на Вирджиния Джуфре - предполагаемата жертва на принц Андрю и Джефри Епстийн. Те ще бъдат публикувани на 21 октомври, 2025 г.

В мемоарите си Джуфре твърди, че Гислейн Максуел, сътрудничка на Епстийн, ѝ казала, че ще получи 15 000 долара, ако спи с принц Андрю. През 2021 г. принцът не успя да накара съда да отхвърли иска на Джуфре, но през 2022 г. се споразумя с нея, като дари средства на няколко благотворителни организации. Джуфре почина на 25 април 2025 г., като според издания като Deadline причината е самоубийство.

Отказвайки се от титлите си, Принц Андрю, третото дете на кралица Елизабет II, завърши изявлението си, като отрече всички обвинения срещу него.

Припомняме, че обвиненията срещу принца във връзка със сексуално насилие датират от 2010-та година, но придобиват широка публичност едва през 2019 г., след ареста и смъртта на финансиста и осъден сексуален престъпник Джефри Епстийн.

Какво ще се случи със Сара Фъргюсън

Бившата съпруга на принц Андрю с днешна дата все още използва титлата „херцогиня на Йорк“. Според Sky News обаче вероятно че тя ще се откаже от нея. Дъщерите на двойката, принцеса Беатрис и принцеса Йожени от своя страна ще запазят кралските си титли.

Историята на принц Андрю и Сара Фъргюсън

Принц Андрю и Сара Фъргюсън сключват брак през 1986 г. и се разделят през 1992 г. – а разводът им е окончателно финализиран през 1996 г. Въпреки раздялата, Сара запази титлата „херцогиня на Йорк“и остана близка с Андрю в името на двете деца. И до днес неведнъж са забелязвани заедно на важни публични събития.

През 2011 г., когато е попитана за на предполагаемата връзка на принц Андрю с Джефри Епстийн, Фъргюсън се извинила за миналите си финансови отношения с него и осъдила поведението му,казвайки пред The Evening Standard: „Отвращавам се от педофилията и всякакво сексуално насилие над деца“.

Все пак, през 2019 г. тя застана на страната на съпруга си. „Да гледаш как един толкова прекрасен човек преминава през толкова голяма болка... Той е най-добрият човек, когото познавам,“ казва тя пред Town & Country. „Невероятно е какво е направил за Великобритания, а как му се отплаща тя защото всичко това е една пълна глупост.“

