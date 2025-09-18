Пореден натоварен ден за кралското семейство, тъй като американският президент Доналд Тръмп завършва държавното си посещение във Великобритания след церемониалното посрещане и участието си в държавния банкет на 17 септември. Днес президентът и първата дама официално ще се сбогуват с краля и кралицата в замъка Уиндзор, преди Тръмп да се срещне с британския премиер сър Киър Стармър.

Кралицата и първата дама също ще имат динамичен ден. По-късно те ще разгледат Къщата за кукли на кралица Мери и Кралската библиотека в замъка Уиндзор. След това първата дама ще се присъедини към принцесата на Уелс в градините Фрогмор, за да се срещне с главния скаут Дуейн Фийлдс и членовете на програмата „Scouts’ Squirrels“, докато учат за природата, за да получат значката си „Go Wild“.

Принцеса Ан ще открие Техническата академия за обучение MCFT в Рединг, Бъркшир, ще посети Citizens Advice East Suffolk по случай 60-годишнината ѝ в St Margaret's House и ще посети Mwanaka Fresh Farm Foods в Кеймбриджшир.

Двудневното държавно посещение на Доналд Тръмп и съпругата му Мелания във Великобритания вече е към своя край.

Снимка: Getty Images

Организация, място и гости

Крал Чарлз III и кралица Камила ръководиха изцяло подготовката за пищния държавен банкет в замъка Уиндзор, който посрещна над 160 гости вечерта на 17 септември. Събитието с дрескод "white tie" е много прецизно планирано, като подготовката е започнала преди повече от шест месеца. Обикновено отнема до три дни на персонала да подреди масата перфектно, като дори измерва разстоянието между чиниите и чашите, за да го направи правилно.

Чарлз и Камила огледаха масата предварително заедно с господаря на домакинството, вицеадмирал сър Тони Джонстън-Бърт, за да се уверят, че не са допуснати грешки. Дългата маса бе украсена със зашеметяващи сезонни цветя от околните градини, които след това ще бъдат дарени на „Флорални ангели“ – благотворителна организация, която ги изпраща до хосписи, домове за възрастни хора и приюти, за да се радват на тях обитателите.

Сред гостите на държавния банкет присъстваха известни лица от САЩ, както и висши членове на кралското семейство като принца на Уелс и премиера на Обединеното кралство Киър Стармър.

Дрескод

Всички гости трябваше да пристигнат с облекло в дрескод "white tie" или национално облекло, като някои дами от кралското семейство сложиха тиари за случая.

Дрес кодът "white tie" е най-официалното облекло, изискващо от мъжете да носят черен фрак с подходящи панталони, бяла риза с яка тип „крило“, бяла жилетка, бяла папийонка и лачени обувки, понякога с незадължителни бели ръкавици, цилиндър или бастун.

Жените трябва да носят официална бална рокля с дълга дължина, изящни бижута, обувки на висок ток и елегантна чанта тип клъч.Този код е запазен за най-престижните и церемониални поводи, като например държавни вечери, кралски балове и ултраформални гала вечери.

Членовете на кралското семейство носиха ордените си, които са получили в знак на признание за кралски заслуги. Що се отнася до реда на сядане, Доналд седеше до Чарлз от едната страна на масата, докато Мелания и Камила бяха срещу съпрузите си. И двамата лидери произнесоха собствени речи, започващи от 20:30 ч., последвани от звука на националните им химни.

Снимка: Getty Images

Вечеря

Менюто е било на френски език, като около 19 станции са били разположени в залата, където са се сервирали храна и напитки. Всяка станция се обслужва от паж, лакей, помощник-иконом и винен иконом. При предишното си държавно посещение през 2019 г. беше представено зашеметяващо меню, което сервира сезонни британски продукти. За начало е било сервирано задушено филе от камбала с мус от кресон, стръкове аспержи и сос от кервел.

Снимка: Getty Images

След това гостите се насладиха на свински бут от уиндзорско агнешко от новия сезон с ароматен пълнеж от билки, пролетни зеленчуци и сос от портвайн, а за десерт - ягодово брашно с пикантен крем от лимонова върбинка и асортимент от пресни плодове, преди кафе и малки сладкиши.

Що се отнася до менюто с напитки, екипът обикновено създава коктейл по поръчка за случая, който представлява страната на почетния гост, въпреки че Тръмп не пие алкохол. Когато френският президент Еманюел Макрон посети града през юли, коктейлът на часа беше L'entente, който включваше британски джин, лимонов крем, френски пастис и гарнитура от сушени френски метличини с английски рози. По време на посещението на японския император и императрица във Великобритания през 2024 г., коктейлът им беше кисело мляко с мармалад от юзу.

Снимка: Getty Images

Пътуването на президента бележи първия път, в който избран държавен глава ще бъде удостоен с второ държавно посещение във Великобритания. Кралица Елизабет II водеше предишния държавен банкет и произнесе реч за дълбоката връзка между Великобритания и САЩ.

Как Кралица Елизабет II почете Барак Обама на банкет в Бъкингамския дворец - вижте в следващото видео.

