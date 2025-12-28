Брижит Бардо е живяла живот, който е бил бурен, страстен и често белязан от дълбоки емоции. Любовта при нея никога не е била просто романтична история. Буря, събитие, което я изгаря и променя - ето това са изразите, с които може да бъде описана.

Мъжете в живота й оставят дълбоки следи. С някои е лека, романтична любов, с други - буря от емоции.

Роджър Вадим – първата голяма любов (1952–1957)

Той е режисьорът, който създаде легендата “Брижит Бардо”. Запознават се, когато тя е едва на 15 години, а той – 22-годишен асистент-режисьор. Родителите ѝ категорично се противопоставят на връзката им, но Бардо е толкова влюбена, че опитва да се самоубие, когато я разделят с него.

Женят се през 1952 г., когато тя навършва 18. Вадим я превръща в икона с филма “И Бог създаде жената” (1956), който буквално взривява представите за сексуалността на консервативна Европа. След развода си Бардо споделя:

„Роджър не беше просто любовта ми. Той беше човекът, който ми даде живот.“

Снимка: Getty Images

Жан-Луи Трентинян – любовта, която не оцелява под прожекторите (1956–1957)

По време на снимките на “И Бог създаде жената” тя започва афера с младия актьор Жан-Луи Трентинян. Увлечен от чувства, той напуска жена си, но Бардо бързо се отдръпва. Причината не е липса на чувства, а защото страхът от обвързване я парализира. По-късно Жан-Луи признава, че никоя друга жена не го е белязала толкова дълбоко.

Жилбер Беко – кратка буря с музикален фон (1958)

Връзката им е кратка, но бурна. Беко пише за нея няколко песни. Казва се, че тя е вдъхновението му за песента „Et maintenant“ („А сега?“).

Саша Дистел – любов между младост и меланхолия (1958–1959)

Джаз китарист и певец, с когото Бардо преживява една от най-спокойните си любовни истории. Но спокойствието не ѝ стига. Тя признава по-късно:

„Не мога да живея в мир. Аз съм създадена за страст, не за покой.“

Жак Шарие – бащата на единствения ѝ син (1959–1962)

Женят се през 1959 г. и скоро след това Бардо ражда сина им Никола. Но майчинството не я прави щастлива — тя признава, че не се чувства готова за дете и страда от следродилна депресия.

„Бях ужасна майка. Но не защото не го обичах — просто не знаех как да бъда такава.“



Със сина си имат сложни отношения. не се разбират, често спорят, а това особено много тежи на женската й душа. След развода съдът отнема попечителството ѝ над Никола. Това остава една от най-болезнените рани в живота ѝ.

Снимка: Getty Images

Гюнтер Закс – милионерът, който я обсипва с рози (1966–1969)

Немски индустриалец и плейбой, който буквално пуска хиляди рози от хеликоптер над къщата ѝ в Сен Тропе, за да я спечели. Двамата се женят тайно и връзката им е пълна с разкош и дива страст. Но Гюнтер, който обожава светския живот, и Бардо, която вече търси покой, се разминават в представите си за живота.

„Той беше красив, нежен, прекалено добър за мен.“

Снимка: Getty Images

Бернар д’Ормал – последната ѝ любов и опора (от 1992 г. - 2025 г.)

Бивш политически съветник, с когото Бардо живее повече от 30 години. Той я подкрепя в мисията ѝ за защита на животните и я пази от медиите.

„Бернар ме научи, че любовта може да бъде тиха. След всички пожари, които преживях, това беше като утро след буря.“

През целия си живот Брижит Бардо търси едно и също – любов, която да я разбира, но да не я задушава. Мъжете в живота ѝ идват и си отиват, но от всеки тя взема частица светлина.

