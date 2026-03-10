За първи път Кристиян и Татяна се срещат „лице в лице“ – двамата излизат на така дългоочакваната романтична среща. „Най-накрая“, възкликва ергенът. „Ще се позабавляваме, ще се посмеем и ще се опознаем“.

Участниците се срещат на морския бряг, където се отдават на екстремни водни приключения. Те се возят на надуваем банан, който им предоставя изключителни емоции. „Мога да плувам, колкото да ме спасиш“, казва с усмивка Татяна, готвейки се за предизвикателството.



„Естествено, че ще те пазя!“, категоричен е Крис.

Двамата се отдават на приключението, което ги зарежда с много адреналин. И което ги сближава. „Малко ме беше страх, но бързо се отпуснах. Крис успя да ме предразположи. Каза дори, че ако падна – скача след мен“, споделя Татяна.

Любопитното е, че това се случва - и двамата падат от атракциона. „Изкефих се от падането, но все пак първата ми реакция бе да видя къде е тя“, казва като истински джентълмен ергенът.

След морските приключения, Крис и Татяна се усамотяват на романтичен пикник – с вино и вкусна храна. И се опознават все повече, разказвайки за живота си, за нещата, които обичат да правят и за своите хобита. „Тя е много приятен човек, намирам много общи неща между нас“, заявява след срещата бизнесменът.

Татяна, от своя страна, споделя, че намира Крис за „изключително внимателен“ и „един завършен мъж“.

