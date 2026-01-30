Кой е Кристиян Генчев?
- Роден е в София и израства в семейство, пълно с любов.
- Кристиян Генчев е на 36 години.
- През 2014 г. заминава за САЩ, където сбъдва своята американска мечта.
- Днес Крис живее в Лос Анжелис, а бизнеса си развива в Оклахома.
Това, което липсва в живота му е истинската любов; жена, с която да сподели живота си, да растат заедно и да изградят стабилно семейство. Категоричен е, че в името на любовта би направил всичко.
Каква зодия е Кристиян?
- Зодия - Скорпион
- Асценден - Водолей
Каква жена търси Кристиян?
Голямото му желание е да намери жена, с която да се смеят, да се разгадават и да се вдъхновяват един друг. Търси жена, която ще го обича не заради маската, а заради човека зад маската, неговото автентично аз. Партньорката му трябва да бъде негово вдъхновение и подкрепа, но също така да го предизвиква да става по-добра версия на себе си.
Жената до Кристиян трябва да умее да споделя с него както радостите, така и трудностите. Мечтата му е двамата да изградят заедно бъдеще, изпълнено с любов и смисъл. Мечтае двамата да пътуват много и да създадат семейство. Идеалната жена за него е:
- Интелигентна
- Красива
- Борбена
Тримата нови ергени на България - Кристиян, Стоян и Марин, са готови да открият своята истинска любов и да изградят бъдеще, изпълнено с радост и смисъл.
Повече вижте във видеото.