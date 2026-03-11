Вълненията в „Ергенът“ 5 не стихват, а епизод 12 доказа, че ергените са готови на почти всичко, за да спечелят сърцата на дамите. Този път те заложиха на скритите си таланти, което доведе до неочаквани емоции, много смях и няколко сериозни разговора под звездите.

Гледай 1 ден преди всички само на VOYO.

Стриптийзът на Кристиян

Ергените организираха истинско шоу, в което всяка секунда беше интересна. Кристиян определено вдигна градусите, като заложи на провокативен стриптийз. Той не остана сам на сцената – в танца покани и Елеонора, която стоеше на първия ред на шоуто. Макар първоначално да прие всичко на шега, тя го подкрепи и влезе в роля, превръщайки представянето му в един от най-обсъжданите моменти на вечерта.

Снимка: Филип Станчев

Бийтбоксът на Стоян

Стоян реши да разкрие душата си чрез рап и авторски стихове. Макар изпълнението му да не беше по вкуса на всички дами, той намери подкрепа в лицето на Илияна и Симона и още няколко от момичетата, които имат интерес към него. Те заявиха, че стоят плътно зад него и оценяват смелостта му.

Снимка: Филип Станчев

Епруветките на Марин

Марин подходи интелектуално, влизайки в ролята на експерт по химия. Той направи паралел между науката и реалния живот, обяснявайки кога и защо се появяват проблемите във връзките и кога те са плод на истинска споделена любов.

Снимка: Филип Станчев

Романтични срещи

След представянето на талантите, дойде ред и на заслужените награди – време насаме с избраните дами. Марин, който беше победите в тази надпревара между ергените, покани Михаела. Срещата им беше ключова – двамата успяха да изчистят натрупаното напрежение и да си кажат важни неща. Михаела призна, че вече се чувства много по-спокойна и сигурна в неговите намерения.

Снимка: Филип Станчев

Кристиян зае второто място и избра Татяна за компания. Тяхното приключение започна с високи дози адреналин и екстремни спортове в морето, а вечерта завърши с класическа романтична вечеря.

Снимка: Филип Станчев

Въпреки че Стоян остана последен, той не се отказа от вниманието на Илияна. Покани я на символична „бедна среща“ на чай, залагайки на простотата и истинските разговори пред лукса.

Как се справи Стоян с бийтбокса вижте тук:

Последвайте ladyzone.bg във FACEBOOK

Последвайте ladyzone.bg в INSTAGRAM

Последвайте ladyzone.bg в ТIKTOK

Последвайте ladyzone.bg във VIBER