Шокиращ инцидент разтърси Холивуд - резиденцията на певицата Риана в Лос Анджелис беше обстрелвана с куршуми от жена. 38-годишната звезда, нейният партньор A$AP Роки и трите им малки деца са били в къщата по време на стрелбата.

Нападението завършва без пострадали, но един от куршумите пробива стената на къщата, пише People.

Ивана Ортис, жената, която е обвинена, че е произвела изстрели към дома на Риана в Бевърли Хилс, Калифорния, е обвинена и може да бъде осъдена на доживотен затвор.

35-годишна жена е с криминално минало, обвинена в опит за убийство и други престъпления.

Риана и семейството ѝ, включително партньорът ѝ A$AP Rocky и трите им деца, не са пострадали физически.

Хронология на нападението

Нападателката, идентифицирана като Ивана Ортис, пристига пред дома на певицата с автомобил и стреля по къщата с полуавтоматично оръжие. По данни на разследващите, в този момент в имението се намират общо осем души:

Риана и A$AP Роки;

Майката на певицата и двама души обслужващ персонал.

Ортис стреля и по съседен имот, в който има двама души. След нападението тя бяга от местопрестъплението, но е заловена малко по-късно.

Съдебни действия и обвинения

Срещу Ивана Ортис, която е жител на Флорида и е с криминално минало, са повдигнати 14 тежки овинения, включително за опит за убийство. Нейният адвокат първоначално подава декларация, че е невинна, но впоследствие я оттегля до официалното повдигане на обвиненията.

„Това е ужасяващо преживяване за звездата, но за щастие всички са в безопасност“, споделя източник пред People.

Прокурорът потвърждава, че домът принадлежи на основателката на Fenty. Гаранцията на Ортис е колосалната сума от 1 875 000 долара.

Смущаващи следи в социалните мрежи

Разследването открива странни публикации във Facebook профила на Ортис. В една от тях от 23 февруари тя се обръща директно към певицата с думите: „Кажи ми нещо директно, вместо да се промъкваш наоколо, сякаш ми говориш“. Към момента остава загадка дали между двете съществува някаква лична връзка или вражда.

