Полицията в Лос Анджелис идентифицира жената, заподозряна в стрелба по дома на поп звездата Риана. Според властите това е 35-годишната Ивана Ортис, която е задържана и обвинена в опит за убийство след инцидента, станал през уикенда в Лос Анджелис.

По информация на полицията стрелбата е извършена в неделя около 13:20 часа местно време. Заподозряната е спряла автомобила си пред имота на певицата и е започнала да стреля към входа на къщата.

10 куршума и бяла „Тесла“: Нападение срещу поп дивата Риана!

Около десет изстрела към имота

Свидетели разказват, че са чули серия от изстрели, описани като непрекъснат бараж от куршуми. Част от тях са ударили портата и входната врата на имота. По време на стрелбата певицата е била в дома си, но няма информация за пострадали. Все още не е ясно дали партньорът ѝ, рапърът A$AP Rocky, както и децата им са били в къщата по време на стряскащия инцидент. 

Снимка: Instagram
Риана на 38: Жената, която пренаписа правилата в модата и музиката (СНИМКИ)

Арест след преследване с бял Tesla

След стрелбата заподозряната е напуснала мястото с бял автомобил Tesla с временни регистрационни номера. Полицията е проследила колата и я е открила на паркинг в търговския център Sherman Oaks Galleria в долината Сан Фернандо. Там служители на полицията са я задържали, а в автомобила е открита полуавтоматична пушка.

Повдигнато обвинение и гаранция над 10 милиона долара

Ивана Лизет Ортис е официално обвинена в опит за убийство. Съдът е определил гаранция в размер на 10 225 000 долара, а жената остава в ареста.Разследването се води от специализираното звено „Robbery-Homicide“ към полицията на Los Angeles, като към момента мотивът за стрелбата остава неизвестен. Властите продължават да изясняват дали заподозряната има лична връзка с певицата или със семейството ѝ. 

Снимка: Getty Images/Instagram

Последвайте ladyzone.bg във FACEBOOK

Последвайте ladyzone.bg в INSTAGRAM

Последвайте ladyzone.bg в ТIKTOK

Последвайте ladyzone.bg във VIBER