Полицията в Лос Анджелис идентифицира жената, заподозряна в стрелба по дома на поп звездата Риана. Според властите това е 35-годишната Ивана Ортис, която е задържана и обвинена в опит за убийство след инцидента, станал през уикенда в Лос Анджелис.

По информация на полицията стрелбата е извършена в неделя около 13:20 часа местно време. Заподозряната е спряла автомобила си пред имота на певицата и е започнала да стреля към входа на къщата.

Около десет изстрела към имота

Свидетели разказват, че са чули серия от изстрели, описани като непрекъснат бараж от куршуми. Част от тях са ударили портата и входната врата на имота. По време на стрелбата певицата е била в дома си, но няма информация за пострадали. Все още не е ясно дали партньорът ѝ, рапърът A$AP Rocky, както и децата им са били в къщата по време на стряскащия инцидент.

Снимка: Instagram

Арест след преследване с бял Tesla

След стрелбата заподозряната е напуснала мястото с бял автомобил Tesla с временни регистрационни номера. Полицията е проследила колата и я е открила на паркинг в търговския център Sherman Oaks Galleria в долината Сан Фернандо. Там служители на полицията са я задържали, а в автомобила е открита полуавтоматична пушка.

Повдигнато обвинение и гаранция над 10 милиона долара

Ивана Лизет Ортис е официално обвинена в опит за убийство. Съдът е определил гаранция в размер на 10 225 000 долара, а жената остава в ареста.Разследването се води от специализираното звено „Robbery-Homicide“ към полицията на Los Angeles, като към момента мотивът за стрелбата остава неизвестен. Властите продължават да изясняват дали заподозряната има лична връзка с певицата или със семейството ѝ.

Снимка: Getty Images/Instagram

