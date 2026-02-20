Малко звезди са разтърсили модната индустрия с такава сила, колкото Риана. На 20 февруари световната суперзвезда отбелязва своя 38-и рожден ден – в момент, в който животът ѝ е по-пълен от всякога. През септември 2025 г. тя и A$AP Rocky посрещнаха третото си дете, а семейството им расте със същата скорост, с която тя изгради империята си. Освен впечатляващата си музикална кариера, Риана отдавна е и безспорна модна икона – с визии, които не просто впечатляват, а остават завинаги в историята.

Певицата прекара години в създаване на модели на някои от най-големите модни къщи в света на червения килим, преди да пусне свои собствени колекции с марки като Armani и River Island. Сега, магнат с 10-цифрена печалба и няколко магазина за облекло под шапката на компанията си Fenty, тя чупи рекорди в модната индустрия.

Първата чернокожа посланичка на Dior от 2015 г. и първата жена, създала марка за луксозния конгломерат LVMH Moët Hennessy Louis Vuitton, Риана нарича модата свой „защитен механизъм“.

„Мога да компенсирам всичките си слабости с модата“, каза носителката на наградата „Модна икона“ на CFDA за 2014 г., която се появи на церемонията, облечена в покрита с кристали мрежеста рокля и нищо друго. Тя добави: „Модата никога не трябва да бъде разочароваща, тя трябва да бъде забавна.“

Пример за това е 22-килограмовата златна рокля от висша мода с 4,5-метров шлейф, с която тя премина по червения килим на Мет Гала през 2015 г., или обемното розово творение на Giambattista Valli, което носеше на наградите Грами през 2015 г.

Снимка: Getty Images/Instagram

Дори стилът на номинираната за „Оскар“ по време на трите ѝ бременности беше още по-екстравагантен от обикновеното!

„Когато разбрах, че съм бременна, си помислих: „Няма начин да пазарувам в отдела за бременни.“ Съжалявам, твърде забавно е да се обличам добре“, каза Риана пред Vogue. „Няма да позволя на тази част да изчезне, защото тялото ми се променя.“

Най-емблематичните модни визии на певицата през годините

2012

Рири носеше една от най-дръзките си визии досега на наградите Грами през 2012 г. - черна копринена рокля от Giorgio Armani с дълбоко деколте и цепка по средата. По-късно тя призна, че ансамбълът е бил вдъхновен от ролята на Мишел Пфайфър като Елвира Ханкок в „Белязаният“.

„Това е сътрудничество между г-н Армани и мен“, каза Риана пред E! News на килима. „Помогнах му да го проектира. Исках нещо... [семпло] - но секси и малко гангстерско едновременно.“

Снимка: Getty Images/Guliver Photos

Като една от най-влиятелните личности на TIME през 2012 г., авторката на песни присъства на гала вечерта на списанието в яркорозова рокля Marchesa без презрамки, която отново прикова всички погледи към нея.

Снимка: Getty Images/Instagram

2014

Стилът на бизнесдамата на 56-та годишна гала вечер преди връчването на наградите „Грами“ на 28 януари 2014 г. изненада за пореден път, когато тя се появи в копринено жълта рокля-риза от висша мода Alexander Vauthier с развяващ се шлейф, дълбоко V-образно деколте и ултра висока цепка на бедрата. Златни обувки Louboutin блестяха в краката ѝ, а диаманти Neil Lane украсяваха китката, врата и пръстите ѝ.

2017

Риана издигна любовта си към модата на нови висоти през 2017 г., когато се появи на Met Gala в невероятно многоцветно творение на Commes des Garçons, което запечата темата на вечерта „Rei Kawakubo/Commes des Garçons“. Взето от колекцията на марката за подиума през 2016 г., произведението е вдъхновено от „пънкарите през 18-ти век, време на революциите“.

Снимка: Getty Images/Instagram

2018

На Met Gala през 2018 г. Риана перфектно въплъти темата „Божествени тела: модата и католическото въображение“, като облече мини рокля без презрамки, украсена с бижута, и съответстваща роба от Maison Margiela Artisinal. Папска митра (церемониално украшаване на главата на епископите) със същите бляскави елевенти завърши спиращата дъха визия.

2019

Джанет Джаксън връчи на Риана наградата за градски лукс и мода на церемонията по връчването на модните награди през 2019 г. в Лондон. За повода тя носеше ментовозелена рокля от собствената си колекция Fenty, допълнена с подходящи шал и прозрачни ръкавици.

2020

Само с дантелен сутиен, кожено сако с ръкавици и чифт мрежести чорапи, Риана привлече вниманието на пресконференция за снимките на Savage x Fenty Show Vol. 2 в Лос Анджелис.

Снимка: Getty Images/Instagram

2022

Певицата показа бебешкото си коремче, облечена в полупрозрачен тоалет с ресни от Attico, за появата ѝ на Fenty Beauty и Fenty Skin в Лос Анджелис през февруари 2012 г.

Риана може да направи дори бельото да изглежда като висша мода! Певицата носеше прозрачна рокля върху дантелен сутиен и прашки, докато седеше на първия ред на модното ревю на Dior есен/зима 2022/2023 в Париж през март 2022 г.

2023

Рири прикова погледите по време на изпълнението си в полувремето за Superbowl в червен ансамбъл Loewe, изработен по поръчка. Облеклото ѝ включваше гащеризон под кожен корсет, който подчертаваше бременното ѝ коремче, дълъг пухкав шлейф.

Снимка: Getty Images/Instagram

2025

На Met Gala през 2025 г. Риана доказа защо е некоронованата кралица на събитието, изцяло в стил Марк Джейкъбс, която включваше сиво бюстие, дълга тясна пола, късо черно сако, вратовръзка, шапка и обувки на висок ток.

Предстои да видим най-интересното, което ще ни поднесе Риана и през тази година.

