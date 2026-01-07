Любовта официално е във въздуха! Новата година може и да е започнала току-що, но Риана вече се готви за страстен Свети Валентин. Освен да представи новата си колекция бельо за романтичния празник, певицата показа и женствените си форми само 2 месеца след раждането на третото ѝ дете. Кадрите наистина успяха да изненадат феновете ѝ!

Вдъхновена от Афродита, древногръцката богиня на любовта, красотата и удоволствието, колекцията предлага дрехи както за мъже, така и за жени, със стилове, които излъчват увереност. Независимо дали ги носите като подарък за Свети Валентин или през цялата година под спортни дрехи, комплектите със сигурност ще ви накарат да се чувствате секси.

Главна роля в рекламната кампания като съвременна богиня е разбира се Риана, редом с актьорите Лови Симон и Майкъл Купър-младши, както и моделите Ема Арлета и Вивиан Уилсън. Заедно звездите вдъхват живот на овластяващата и романтична визия чрез бельо. Мекото осветление, деликатните текстури и богатата палитра крещят царствена елегантност, докато характерният за бранда ѝ Savage X Fenty сексапил може да се усети навсякъде.

Популярната артистка и майка очуди последователите си с бързото си възстановяване след раждането на първата ѝ дъщеря - Роки Айриш.

Припомняме, че хитмейкърката има двама по-големи синове - Арза Ателстън, на 3 години, и Риот Роуз, на 4, които са плод на любовта и приятелството ѝ с нейния колега и партньор - A$AP Rocky.

Както знаем, Риана не се притеснява да направи впечатление с дрехите си. По време на трите си бременности, певицата често експериментираше с цветове и кройки, които винаги предизвикваха шум около нея и семейството ѝ. През декември миналата годината тя реши да превърне скромния тренчкот в шедьовър, като под него остана без панталони.

Снимка: https://www.instagram.com

Разбира се, дори и най-красивата връхна дреха винаги може да бъде допълнително изпипана, поради което, вместо да я остави да виси свободно, певицата на „Love on the Brain“ стегна здраво тренча в талията с кожен колан, украсен с метални елементи.

