Кой беше най-добре облечен? Това е въпрос, който си задаваме след всяко голямо светско събитие. С наближаването на новата година обаче искахме отговорът да е по-категоричен. Съставихме некласиран списък с 22 изключително модерни персонажа от 2025 г., включващ актьори, модели, музиканти и други известни лица, които са се обличали по начин, който ни е накарал да обърнем внимание.
Ето кои са част от модните икони на годината. Те никога не пропускат и винаги ни карат да кажем "Уау!"
Най-добре облечените за 2025
Алекс Консани
Моделката се справя чудесно с постигането на баланс между щурата личност, която показва в TikTok и професионалните си ангажименти на модния подиум. Извън работа, тя навлиза в стила си с микс от луксозни дрехи, игрив винтидж и класическата малка черна рокля.
Най-добрият тоалет за 2025 г.: Блестящата телесна рокля Gucci с дълбоко деколте, която тя носеше на гала вечерта на LACMA Art + Film. Права руса коса, обувки на висок ток и изрусени вежди - напълно извънземно!
Джена Ортега
Актрисата се превърна във водеща фигура на червените килими със своето характерно готическото възраждане на драматичните силуети, необикновени текстури, монохромни палитри, изрусени вежди и размазан опушен грим и блясък.
Най-добрият тоалет за 2025 г.: Котюр роклята на Ashi Studio от есента на 2025 г., която тя носеше на лондонската премиера на "Wednesday", която изглеждаше като изработена от истинска змия.
Бед Бъни
Рапърът и певец е известен със своите елегантни костюми, които правят впечатление, и изпълнение в еклектична смесица от дрехи, демонстриращи майсторско чувство за съчетаване на цветове и десени с иронична носталгия.
Най-добрият тоалет за 2025 г.: Шоколадово кафявият костюм Prada по поръчка, вдъхновен от салса суперзвездите от 70-те години на миналия век и допълнен със спортна шапка с козирка, изработена от пуерториканската дизайнерка Нейша Де Леон, който той носеше на тазгодишната Met Gala.
Дженифър Лорънс
Актрисата и носителка на Оскар е известна с градския си стил - майсторски наслоени тоалети за преходно време, с афинитет към минималистичните дизайни на Phoebe Philo и The Row, и елегантни червени акценти.
Най-добрият тоалет за 2025 г.: Перфектният тоалет с бяла тениска, от Lii, в Ню Йорк, докато промотираше най-новия си филм „Die My Love“. Аксесоари до съвършенство с изобилие от гривни за глезени и пръстени на краката.
Риана
Певицата и предприемач винаги изпъква с ненадминати съчетания - винтидж с акценти от новите тенденции, спортни облекла с висша мода и много други интересни комбинации, които, честно казано, никой друг не може да постигне... или дори не би имал дързостта да опита.
Най-добрият тоалет за 2025 г.: Как да изберем само един? Визията ѝ от Мет Гала през 2025 г. вероятно е най-впечатляваща. Тогава Риана обяви третата си бременност на стъпалата на музея Метрополитън в черен корсетен костюм с пола и костюм, дело на Marc Jacobs, допълнен с есктравагантна шапка с периферия.
A$AP Rocky
Риана и Роки се допълват перфектно! Рапърът често се спира на елегантно облекло - стилно, модерно, понякога дори спортно. Тези костюми определено нямат нищо общо с тези на колегите ви в офиса!
Най-добрият тоалет за 2025 г.: Костюмът, съчетан с парка (направен от неговата собствена креативна агенция AWGE), който той носеше на Мет Гала през 2025 г.
Росалия
Певицата се обърна към Бог и винтидж Александър Маккуин след разтърсващата си раздяла с бившия си годеник Раул Алехандро. От пепелта се появи новият ѝ албум Lux, който призовава светците и греха в еднаква степен. Най-новото ѝ модно решение - изрусен "ореол" в косата.
Най-добрият тоалет за 2025 г.: Нейният ангелско бял тоалет от Palomo Spain и противопоставящата се на гравитацията черна органзена превръзка за очи по време на Седмицата на модата в Париж.
Зоуи Кравиц
Комбинирането на спортни шорти, винтидж тениски и къси панталони определено е втората ѝ страст, след актьорството.
Най-добрият тоалет за 2025 г.: Пресъздадената скулптурна рокля на Saint Laurent, носена за първи път от Ясмин Гаури на подиума през пролетта на 1990 г. за престурнето на Caught Stealing.
Джейкъб Елорди
Актьорът често може да бъде забелязан във винтидж дънки, тениски и дизайнерски маратонки - всичко това стилизирано с интересна книга и кафе в ръка.
Най-добрият тоалет за 2025 г.: Избелели сини дънки, тъмносиня блуза с кръгло деколте, наскоро пусната на пазара чанта Bottega Veneta Campana и яркочервени маратонки Nike в колаборация с Jacquemus, при влизането си хотел "Баури".
Кендъл Дженър
Позната е със съчетаването на мъжки дънки и тениски с ултра-женствен винтидж. Също така: дълбоката си привързаност към The Row.
Най-добрият тоалет за 2025 г.: Наречете го пристрастие към новостите, но пухкавата бяла рокля на Bottega Veneta, която тя носеше на събитие на L'Oréal в Лос Анджелис миналата седмица, може би ще е най-добрата.
Ел Фанинг
Да бъдеш първата в опашката, която ще представи дебютите на креативните директори - чисто новата Bottega, Givenchy на Сара Бъртън и др., да бъдеш олицетворение на поколението Z в Coach... това е късметът на актрисата.
Най-добрият тоалет за 2025 г.: Роклята на Фанинг с пелерина и дантела Givenchy с шлейф Watteau на първите ѝ награди „Оскар“.
Още звездни моменти от червения килим - вижте в следващото видео.
Последвайте ladyzone.bg във FACEBOOK
Последвайте ladyzone.bg в INSTAGRAM
Последвайте ladyzone.bg в ТIKTOK