Кой беше най-добре облечен? Това е въпрос, който си задаваме след всяко голямо светско събитие. С наближаването на новата година обаче искахме отговорът да е по-категоричен. Съставихме некласиран списък с 22 изключително модерни персонажа от 2025 г., включващ актьори, модели, музиканти и други известни лица, които са се обличали по начин, който ни е накарал да обърнем внимание.

Ето кои са част от модните икони на годината. Те никога не пропускат и винаги ни карат да кажем "Уау!"

Най-добре облечените за 2025

Алекс Консани

Моделката се справя чудесно с постигането на баланс между щурата личност, която показва в TikTok и професионалните си ангажименти на модния подиум. Извън работа, тя навлиза в стила си с микс от луксозни дрехи, игрив винтидж и класическата малка черна рокля.

Най-добрият тоалет за 2025 г.: Блестящата телесна рокля Gucci с дълбоко деколте, която тя носеше на гала вечерта на LACMA Art + Film. Права руса коса, обувки на висок ток и изрусени вежди - напълно извънземно!

Снимка: Getty Images

Джена Ортега

Актрисата се превърна във водеща фигура на червените килими със своето характерно готическото възраждане на драматичните силуети, необикновени текстури, монохромни палитри, изрусени вежди и размазан опушен грим и блясък.

Най-добрият тоалет за 2025 г.: Котюр роклята на Ashi Studio от есента на 2025 г., която тя носеше на лондонската премиера на "Wednesday", която изглеждаше като изработена от истинска змия.

Снимка: Getty Images

Бед Бъни

Рапърът и певец е известен със своите елегантни костюми, които правят впечатление, и изпълнение в еклектична смесица от дрехи, демонстриращи майсторско чувство за съчетаване на цветове и десени с иронична носталгия.

Най-добрият тоалет за 2025 г.: Шоколадово кафявият костюм Prada по поръчка, вдъхновен от салса суперзвездите от 70-те години на миналия век и допълнен със спортна шапка с козирка, изработена от пуерториканската дизайнерка Нейша Де Леон, който той носеше на тазгодишната Met Gala.

Снимка: Getty Images

Дженифър Лорънс

Актрисата и носителка на Оскар е известна с градския си стил - майсторски наслоени тоалети за преходно време, с афинитет към минималистичните дизайни на Phoebe Philo и The Row, и елегантни червени акценти.

Най-добрият тоалет за 2025 г.: Перфектният тоалет с бяла тениска, от Lii, в Ню Йорк, докато промотираше най-новия си филм „Die My Love“. Аксесоари до съвършенство с изобилие от гривни за глезени и пръстени на краката.

Снимка: Getty Images

Риана

Певицата и предприемач винаги изпъква с ненадминати съчетания - винтидж с акценти от новите тенденции, спортни облекла с висша мода и много други интересни комбинации, които, честно казано, никой друг не може да постигне... или дори не би имал дързостта да опита.

Най-добрият тоалет за 2025 г.: Как да изберем само един? Визията ѝ от Мет Гала през 2025 г. вероятно е най-впечатляваща. Тогава Риана обяви третата си бременност на стъпалата на музея Метрополитън в черен корсетен костюм с пола и костюм, дело на Marc Jacobs, допълнен с есктравагантна шапка с периферия.

Снимка: Getty Images

A$AP Rocky

Риана и Роки се допълват перфектно! Рапърът често се спира на елегантно облекло - стилно, модерно, понякога дори спортно. Тези костюми определено нямат нищо общо с тези на колегите ви в офиса!

Най-добрият тоалет за 2025 г.: Костюмът, съчетан с парка (направен от неговата собствена креативна агенция AWGE), който той носеше на Мет Гала през 2025 г.

Снимка: Getty Images

Певицата се обърна към Бог и винтидж Александър Маккуин след разтърсващата си раздяла с бившия си годеник Раул Алехандро. От пепелта се появи новият ѝ албум Lux, който призовава светците и греха в еднаква степен. Най-новото ѝ модно решение - изрусен "ореол" в косата.

Най-добрият тоалет за 2025 г.: Нейният ангелско бял тоалет от Palomo Spain и противопоставящата се на гравитацията черна органзена превръзка за очи по време на Седмицата на модата в Париж.

Снимка: Getty Images

Зоуи Кравиц

Комбинирането на спортни шорти, винтидж тениски и къси панталони определено е втората ѝ страст, след актьорството.

Най-добрият тоалет за 2025 г.: Пресъздадената скулптурна рокля на Saint Laurent, носена за първи път от Ясмин Гаури на подиума през пролетта на 1990 г. за престурнето на Caught Stealing.

Снимка: Getty Images

Джейкъб Елорди

Актьорът често може да бъде забелязан във винтидж дънки, тениски и дизайнерски маратонки - всичко това стилизирано с интересна книга и кафе в ръка.

Най-добрият тоалет за 2025 г.: Избелели сини дънки, тъмносиня блуза с кръгло деколте, наскоро пусната на пазара чанта Bottega Veneta Campana и яркочервени маратонки Nike в колаборация с Jacquemus, при влизането си хотел "Баури".

Снимка: Getty Images

Кендъл Дженър

Позната е със съчетаването на мъжки дънки и тениски с ултра-женствен винтидж. Също така: дълбоката си привързаност към The Row.

Най-добрият тоалет за 2025 г.: Наречете го пристрастие към новостите, но пухкавата бяла рокля на Bottega Veneta, която тя носеше на събитие на L'Oréal в Лос Анджелис миналата седмица, може би ще е най-добрата.

Снимка: Getty Images

Да бъдеш първата в опашката, която ще представи дебютите на креативните директори - чисто новата Bottega, Givenchy на Сара Бъртън и др., да бъдеш олицетворение на поколението Z в Coach... това е късметът на актрисата.

Най-добрият тоалет за 2025 г.: Роклята на Фанинг с пелерина и дантела Givenchy с шлейф Watteau на първите ѝ награди „Оскар“.

Снимка: Getty Images

Още звездни моменти от червения килим - вижте в следващото видео.

